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Okolice

Dywersja na kolei. Myśleli, że to zwierzę. Pociągi jeździły po uszkodzonych torach

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Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Tusk: intensywna praca służb i policji pozwoliła ustalić osoby odpowiedziane za akty dywersji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
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Przez wiele godzin pociągi przejeżdżały po torach uszkodzonych w wyniku aktu dywersji pod Garwolinem. Jeden z maszynistów podejrzewał, że uderzył w zwierzę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych opublikowała raport, w którym odtworzyła przebieg wydarzeń po eksplozji.

Jak informowaliśmy w tvnwarszawa.pl, uszkodzenie torów jesienią ubiegłego roku w rejonie miejscowości Mika było jednym z dwóch aktów dywersji na linii kolejowej Warszawa-Dorohusk. Drugie zdarzenie miało miejsce w okolicy Puław, gdzie uszkodzono sieć trakcyjną, a na torach zamontowano stalowy element, który mógł doprowadzić do wykolejenia pociągu.

Według ustaleń przedstawionych przez premiera Donalda Tuska, w Mice sprawcy wykorzystali wojskowy materiał wybuchowy C4, który został zdetonowany za pomocą przewodu elektrycznego. Na miejscu znaleziono również część ładunku, która nie eksplodowała. Jeszcze tego samego wieczoru jedna z mieszkanek okolicy zawiadomiła policję o usłyszanym huku.

Maszynista myślał, że uderzył w zwierzę

Okoliczności aktu dywersji na linii kolejowej nr 7 przeanalizowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).

Z jej ustaleń wynika, że ładunek wybuchowy zdetonowano 15 listopada 2025 roku o godzinie 20.52 pod trzecim, pustym wagonem pociągu towarowego PKP Cargo, jadącego z Gdańska do Puław. Eksplozja uszkodziła szynę na odcinku Sobolew-Życzyn. Maszynista usłyszał huk, ale uznał, że mógł on pochodzić z pantografu. Po sprawdzeniu, że sieć trakcyjna i wskaźniki lokomotywy nie wykazują nieprawidłowości, kontynuował jazdę.

Widok przewodu przełożonego z tor nr 1 na tor nr 2
Widok przewodu przełożonego z tor nr 1 na tor nr 2
Źródło zdjęcia: PKBWK/Policja

Jak wynika z raportu, już niespełna godzinę po eksplozji kolejny maszynista zgłosił dyżurnemu ruchu w Dęblinie niepokojące zdarzenie. Prowadzący pociąg towarowy CTL Logistics poinformował o godzinie 21.48, że w rejonie 90. kilometra linii kolejowej odczuł nierówność toru i prawdopodobnie w coś uderzył. Zapowiedział, że na stacji w Dęblinie konieczne będą oględziny lokomotywy.

Dyżurny polecił maszyniście pociągu PKP Intercity, jadącego sąsiednim torem, zwrócić uwagę na wskazane miejsce. Ten jednak nie zauważył żadnych przeszkód. Z kolei maszynista składu towarowego po sprawdzeniu lokomotywy poinformował, że nie stwierdził uszkodzeń.

"To była ewidentnie jakaś zwierzyna, możemy jechać dalej" - przekazał dyżurnemu, co odnotowano w raporcie.

Komisja o zachowaniu dyżurnego

Jak ustaliła komisja, informacje te uspokoiły dyżurnego ruchu. Kolejne pociągi przejeżdżały przez uszkodzony odcinek, a ich maszyniści nie zgłaszali nieprawidłowości. Uszkodzona szyna coraz bardziej się wykruszała.

Następnego dnia o godzinie 6.40 maszynista pociągu PKP Intercity, jadącego z prędkością 155 km/h, zgłosił dyżurnemu ruchu w Dęblinie nierówność toru. Mimo tego ruchu nie wstrzymano. Dyżurny polecił maszyniście kolejnego pociągu, należącego do Kolei Mazowieckich, zwrócenie uwagi na stan torowiska.

Maszynista Kolei Mazowieckich zauważył brakujący fragment szyny i rozpoczął hamowanie zaledwie 16 metrów przed uszkodzonym miejscem. Pociąg przejechał przez wyrwę z prędkością około 53 km/h i zatrzymał się 83 metry dalej. Nie doszło do wykolejenia, a pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani.

Widok na tor z kamery czołowej pociągu Kolei Mazowieckich
Widok na tor z kamery czołowej pociągu Kolei Mazowieckich
Źródło zdjęcia: PKBWK

Komisja ustaliła, że dyżurny ruchu nie dopełnił obowiązku wynikającego z instrukcji prowadzenia ruchu pociągów. Po otrzymaniu informacji o nierówności toru ograniczył się do ustnego ostrzeżenia maszynisty, zamiast wydać wymagany rozkaz pisemny.

Komisja wskazała także na problem o charakterze systemowym. W raporcie stwierdzono, że zabezpieczenia stosowane przez PKP PLK na liniach o znaczeniu państwowym nie zapobiegają skutecznie działaniom osób postronnych zagrażającym bezpieczeństwu ruchu kolejowego, w tym aktom terroryzmu, dywersji i sabotażu.

W podsumowaniu raportu pojawiły się zalecenia pokontrolne PKBWK, a wśród nich: przegląd procedur bezpieczeństwa, usprawnienie wymiany informacji o zagrożeniach oraz rozważenie wprowadzenia dodatkowych środków monitorowania infrastruktury, takich jak kamery i fotopułapki.

Spółkę PKP PLK poprosiliśmy o odniesienie się do wniosków z raportu PKBWK. Czekamy na odpowiedź.

Uszkodzone tory
Uszkodzone tory
Źródło zdjęcia: CBŚP

Akt oskarżenia w sprawie dywersji

Według ustaleń śledczych za przeprowadzenie ataków odpowiadają dwaj obywatele Ukrainy, Ołeksandr Kononow i Jewhenij Iwanow, którzy mieli działać na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Obaj po przeprowadzeniu dywersji opuścili Polskę, przedostając się na Białoruś. Prokuratura przedstawiła im zarzuty dotyczące aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Wobec podejrzanych wydano Europejskie Nakazy Aresztowania.

W sprawie zarzuty usłyszał również trzeci obywatel Ukrainy, Wołodymyr B., który według śledczych pomagał sprawcom w rozpoznaniu terenu i przygotowaniu ataków, działając na rzecz rosyjskiego wywiadu. W czwartek poinformowano o skierowaniu przeciwko niemu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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