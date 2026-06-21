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Okolice

Dwóch braci pływało w żwirowni, jeden z nich zaczął tonąć

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Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Wypoczynek nad wodą. Jak zachować bezpieczeństwo?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OSP Trzcianka
W miejscowości Trzcianka koło Wyszkowa w żwirowni tonął 31-letni mężczyzna. Został wyciągnięty z wody przez swojego brata. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 16 na terenie żwirowni w Trzciance.

Jak przekazała nam młodsza aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji, dwóch mężczyzn pływało w zbiorniku. - W pewnym momencie jeden z nich zaczął się topić. Został wyciągnięty z wody przez mężczyznę, który mu towarzyszył. 31-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie, gdzie cały czas przebywa - powiedziała policjantka.

Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: OSP Trzcianka

Prawdopodobnie 31-latek doznał urazu kręgosłupa. Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, mężczyźni są braćmi.

Jak zaznaczyła Ilona Puścian, zbiornik, w którym pływali mężczyźni, nie jest do tego przeznaczony.

Policjanci apelują i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: OSP Trzcianka
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wyszków
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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