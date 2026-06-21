Dwóch braci pływało w żwirowni, jeden z nich zaczął tonąć
Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 16 na terenie żwirowni w Trzciance.
Jak przekazała nam młodsza aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji, dwóch mężczyzn pływało w zbiorniku. - W pewnym momencie jeden z nich zaczął się topić. Został wyciągnięty z wody przez mężczyznę, który mu towarzyszył. 31-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie, gdzie cały czas przebywa - powiedziała policjantka.
Prawdopodobnie 31-latek doznał urazu kręgosłupa. Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, mężczyźni są braćmi.
Jak zaznaczyła Ilona Puścian, zbiornik, w którym pływali mężczyźni, nie jest do tego przeznaczony.
Policjanci apelują i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.
Źródło: tvnwarszawa.pl