Okolice Dwóch braci pływało w żwirowni, jeden z nich zaczął tonąć Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypoczynek nad wodą. Jak zachować bezpieczeństwo? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP Trzcianka

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Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 16 na terenie żwirowni w Trzciance.

Jak przekazała nam młodsza aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji, dwóch mężczyzn pływało w zbiorniku. - W pewnym momencie jeden z nich zaczął się topić. Został wyciągnięty z wody przez mężczyznę, który mu towarzyszył. 31-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie, gdzie cały czas przebywa - powiedziała policjantka.

Tonący mężczyzna trafił do szpitala Źródło zdjęcia: OSP Trzcianka

Prawdopodobnie 31-latek doznał urazu kręgosłupa. Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, mężczyźni są braćmi.

Jak zaznaczyła Ilona Puścian, zbiornik, w którym pływali mężczyźni, nie jest do tego przeznaczony.

Policjanci apelują i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Tonący mężczyzna trafił do szpitala Źródło zdjęcia: OSP Trzcianka