Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w porannym komunikacie o zderzeniu trzech samochodów na trasie S2 pomiędzy węzłami Lotnisko i Opacz w kierunku Poznania. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
Na jezdni lokalnej, na wysokości Alei Krakowskiej utworzył się korek.
Jak poinformował nas młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do służb przed godziną 6.
- W samochodzie marki Toyota pękła opona. Kierująca zatrzymała pojazd i zgodnie z przepisami wystawiła trójkąt ostrzegawczy. Za nią zatrzymał się kierowca Opla. Na oba pojazdy najechał kierujący Renault. W wyniku zderzenia do szpitala został zabrany kierowca Opla - powiedział policjant.
Kierujący uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi.
Czytaj też: Wjechał pod szynobus. Zginęła pasażerka
