Zderzenie auta z ciężarówką. Jeden kierowca nie żyje, drugi trafił do szpitala

Śmiertelny wypadek na DK60 (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: DarSzach / Shutterstock.com
Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Dukt w powiecie ciechanowskim. Kierowca auta osobowego zginął w zderzeniu z ciężarówką. Kierujący drugim pojazdem trafił do szpitala.

Pojazdy zderzyły się w sobotę około godziny 20.30 w miejscowości Dukt na drodze między Glinojeckiem a Ciechanowem. Jak przekazuje ciechanowska policja, w wypadku uczestniczyły ciężarowy Mercedes oraz osobowy Ford.

"Niestety, śmierć na miejscu poniósł kierowca Forda" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie. "35-letni kierowca pojazdu ciężarowego został przewieziony do szpitala" - dodaje.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Droga krajowa numer 60 w miejscowości Dukt była zablokowana w obu kierunkach. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia zakończyły się w niedzielę nad ranem.

Źródło: PAP
Klaudia Kamieniarz
