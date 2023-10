Drzewo runęło na tory kolejowe. Były utrudnienia na odcinku Komorów - Pruszków

"Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że z powodu przewrócenia się drzewa na torowisko na odcinku Komorów - Pruszków WKD (ok. godz. 8:30) uszkodzeniu uległa sieć trakcyjna nad obydwoma torami. Ruch pociągów na odcinku Komorów - Pruszków WKD został wstrzymany do odwołania w obydwu kierunkach. Powyższe oznacza również wstrzymanie ruchu w obydwu kierunkach pomiędzy Komorowem i Warszawą. Uszkodzona sieć trakcyjna na odcinku Komorów - Pruszków WKD może również spowodować utrudnienia w zasilaniu na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Główna, realizowanym dotychczas z podstacji trakcyjnej w Pruszkowie. Trwają czynności związane z usunięciem drzewa, co umożliwi podjęcie naprawy sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia" – poinformowała w sobotę Warszawska Kolej Dojazdowa.