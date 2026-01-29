Logo TVN Warszawa
Warszawa
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. 21-latek nie żyje

Policjanci z Żyrardowa podjęli pościg za kierowcą auta, który nie zatrzymał się do kontroli. W trakcie ucieczki 21-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w środę wczesnym wieczorem. Około godziny 17.40 funkcjonariusze żyrardowskiej drogówki zauważyli kierowcę poruszającego się seatem. Mężczyzna na widok policjantów przyspieszył.

- Policjanci podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli drogowej, sygnalizując ten zamiar sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Kierujący popełnił szereg wykroczeń: stwarzał zagrożenie dla innych kierujących, wymuszał pierwszeństwo, nieprawidłowo wykonywał manewr wyprzedzania, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu - poinformowała sierżant sztabowa Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

21-latek nie żyje

Pościg trwał do miejscowości Drybus w powiecie grodziskim. Tam uciekający kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo oraz ogrodzenie.

- Kierującego nie było w rozbitym samochodzie. Policjanci znaleźli go za pojazdem. Natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy. Na miejscu pojawiła się straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Niestety pomimo udzielanej pomocy 21-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego zmarł - przekazała Michalczyk.

Miał sądowy zakaz

Okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzić funkcjonariusze z Grodziska Mazowieckiego.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

