Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Piloci Dromaderów tankują wodę w trzy minuty

|
Dromader
Tankowanie Dromadera gaszącego pożar lasu pod Warszawą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nad płonącym lasem turbulencje są bardzo duże, są nawet niebezpieczne - mówił pilot jednego z Dromaderów gaszących wielki pożar lasu pod Warszawą. Maszyny tankują na Lotnisku Warszawa-Babice, czemu przyglądał się reporter TVN24 Paweł Łukasik.

Paweł Łukasik śledzi gaszenie pożaru w powiecie wołomińskim z perspektywy lotniska, skąd startują maszyny biorące udział w akcji. - Podłączamy wąż, lejemy wodę - tłumaczył proces jeden z pilotów na Lotnisku Warszawa-Babice.

W środku się przez szybkę, ile już jest wody. - Wychodzą mi takie dwa "grzybeczki" i będzie widać ile ich jest - wskazał. Dodał, że tankowanie trwa do około trzech minut.

Niebezpieczny wiatr

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pożar? - Nie jest źle, ale zaczyna się to rozpalać, ponieważ wiatr się nasila - powiedział pilot. Jak dodał, w powietrzu widać wszystko. Samolot nie wlatuje w dym. - Tam jeszcze na miejscu operują śmigłowce, także trzeba na siebie bardzo uważać - podkreślił.

Piloci latają dwójkami albo trójkami. Następnie po śladzie, jeden zrzuca wodę tam, gdzie poprzedni skończył. - Przed tym przylotem zrobiliśmy zrzut pięcioma samolotami na raz. Efekt widoczny od razu - powiedział.

Strażacy gaszący pożar pakują się w Mińsku Mazowieckim, do Babic przylatują po benzynę i przy okazji zabierają wodę. Po drodze zrzucają wodę i lecą do Mińska i tam operują około trzech godzin. Pozostają na łączności radiowej, a śmigłowiec podpowiada, gdzie zrzucić wodę.

Pilot wskazał też, że Dromader jest trudny w operowaniu, bo "zabiera więcej ładunku niż sam waży". - Przy utracie 2,5 tony wody ten samolot naprawdę szybko leci do góry. To jest ten moment, w którym trzeba naprawdę uważać - ocenił.

Płonie las na Mazowszu
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Ogromny pożar

Pożar lasu pod Warszawą wybuchł w czwartek przed godz. 14. Ogień przenosił się w koronach drzew. Na miejscu pracują ogromne siły strażaków. W akcji gaśniczej uczestniczą głównie strażacy z województwa mazowieckiego, ale także kompanie gaśnicze spoza Mazowsza, cztery moduły do gaszenia pożarów lasu z ziemi (GFFF) oraz kompanie centralnego odwodu gaśniczego z Akademii Pożarniczej i jednej ze szkół pożarniczych. Jest też setka żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy

MAZOWSZE

W piątek rano Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał informacje dotyczące pożaru w powiatach wołomińskim i mińskim.

- Noc była wykorzystana do bardzo ciężkiej pracy. Udało się pożar ograniczyć do tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Jest to mniej więcej obszar 300 hektarów - przekazał nadbrygadier Wojciech Kruczek.

Dodał też, że strażacy cały czas zalewają zarzewia pożaru. Na miejscu pracuje 227 zastępów straży pożarnej, czyli 826 ratowników. - Realizują zadania na pięciu odcinkach bojowych, dogaszając zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym - wyjaśnił komendant.

Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat

MAZOWSZE
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
TVN24
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Pożary
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
Śródmieście
Sąd okręgowy w Poznaniu
Pracownik zbrojeniówki aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
TVN24
pap_20250814_1DY (1)
Szef MON reaguje na słowa prezydenta. "Powiedziałem prawdę"
TVN24
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Nowe ekspertyzy w sprawie śmierci posła Litewki
TVN24
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
TVN24
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
TVN24
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Spalony wóz strażacki
Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
MAZOWSZE
rumunia dron
Rosyjski dron w Rumunii. Jest decyzja Bukaresztu
TVN24
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Deszcz burza lato
Szykuje się niespokojny weekend. Co potem?
METEO
Zbigniew Ziobro
Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Ziobry
TVN24
Zamieszki w Gliwicach
Zamieszki i agresywny tłum na juwenaliach. Ochrona użyła gazu
TVN24
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
"Piekielna" linia znów pojedzie na Hel
Pomorze
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
Grób Łukasza Litewki 28 maja po uprzątnięciu skutków pożaru
Pożar na grobie Łukasza Litewki
TVN24
Dziennikarz TVN24 Artur Molęda relacjonuje pożar pod Warszawą z helikoptera
Pożar "rozciąga się absolutnie po horyzont". Nasz reporter pokazał go z góry
Krzysztof Posytek
piorun burza
Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano
METEO
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
Zdarzenie drogowe, Stara Miłosna (Warszawa)
Zderzenie czterech samochodów i mężczyzna na aucie
Walka z pożarem lasu
Walczą z wielkim pożarem. Kluczowe najbliższe cztery godziny
MAZOWSZE
Akcja gaśnicza - pożar w powiecie wołomińskim i mińskim
Pożar lasu pod Warszawą. Najnowsza prognoza pogody
METEO
Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki