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Okolice

Drogowcy wchodzą na A2. Zmiany w ruchu na blisko 100 kilometrach autostrady

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Rusza rozbudowa autostrady A2
Autostrada A2 pęka w szwach, czas na rozbudowę
Źródło wideo: FAKTY TVN
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
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Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Drogowcy wprowadzają tymczasową organizację ruchu na odcinku od Łowicza do Pruszkowa. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

W poniedziałek, 2 listopada, rozpoczęło się ustawianie oznakowania pionowego na autostradzie A2 między węzłami Łowicz i Pruszków. Prace prowadzone są na obu jezdniach, w godzinach od 8 do 20. Zgodnie z harmonogramem mają zakończyć się w czwartek, 5 listopada.

Kolejnym etapem będzie malowanie oznakowania poziomego i ustawianie tablic kierujących ruchem. Roboty rozpoczną się w środę, 4 listopada, na jezdni w kierunku Łodzi. W drugiej połowie przyszłego tygodnia przeniosą się na jezdnię w stronę Warszawy. Ten etap ma potrwać do 18 listopada.

Równolegle drogowcy będą ustawiać bariery oddzielające ruch samochodów od placu budowy. Prace zaplanowano w godzinach nocnych, od 18 do 6. Rozpoczną się w czwartek, 5 listopada, i potrwają do 20 listopada.

Odcinki realizacyjne

Rozbudowa obejmie 92 kilometry autostrady A2. Ze względu na skalę przedsięwzięcia drogowcy podzielili trasę na cztery odcinki realizacyjne, a każdy z nich na dwie sekcje. Roboty będą prowadzone naprzemiennie, aby ograniczyć powstawanie zatorów.

W pierwszym etapie zamknięty zostanie lewy pas każdej jezdni. Samochody będą poruszały się pasem prawym i awaryjnym. Po odseparowaniu placu budowy drogowcy częściowo rozbiorą istniejący lewy pas, a obok niego dobudują kolejny.

Następnie zamknięta zostanie cała jezdnia w kierunku Warszawy. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię północną, na której wyznaczone będą cztery pasy - po dwa w każdą stronę. W ostatnim etapie sytuacja się odwróci: zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Poznania, a samochody pojadą jezdnią południową.

Ograniczenie do "70"

GDDKiA zapewnia, że przez cały okres rozbudowy kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostępne mają pozostać również wszystkie węzły oraz miejsca obsługi podróżnych. Drogowcy zastrzegają jednak, że możliwe są krótkotrwałe, incydentalne zamknięcia.

Na całym placu budowy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. Dodatkowo uruchomione zostaną dwa odcinkowe pomiary prędkości w obu kierunkach. Pierwszy obejmie 30-kilometrowy fragment między węzłami Łódź Północ i Skierniewice. Drugi, o długości 48 kilometrów, zostanie wyznaczony między węzłami Skierniewice i Pruszków.

Od ruchu samochodowego pracowników budowy będą oddzielać betonowe bariery. W kolejnych etapach posłużą one również do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu.

Harmonogram

Jak informowaliśmy na tvn24.pl, 26 października podpisano ostatnią z czterech umów na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Kontrakt dotyczący blisko 28-kilometrowego odcinka między węzłami Łódź Północ i Łowicz otrzymał Budimex. Jego wartość przekracza 453 miliony złotych. Pozostałe trzy odcinki zrealizuje Strabag. Łączna wartość kontraktów wynosi blisko 1,3 miliarda złotych.Jako pierwsze, do końca 2027 roku, mają zostać ukończone dwa odcinki: między węzłem Łowicz a granicą województw łódzkiego i mazowieckiego oraz między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą.

Na styczeń 2028 roku zaplanowano zakończenie prac między granicą województw a Grodziskiem Mazowieckim. Ostatni odcinek, między węzłami Łódź Północ i Łowicz, ma być gotowy w kwietniu 2028 roku.

Po rozbudowie A2 ma stać się pierwszą w Polsce autostradą samowystarczalną energetycznie. Urządzenia związane z jej funkcjonowaniem, w tym oświetlenie, mają być zasilane energią ze źródeł odnawialnych, przy wykorzystaniu magazynów energii.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Drogi w PolsceAutostrada A2
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