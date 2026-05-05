Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
Policjanci z komisariatu w Raciążu po północy zauważyli w miejscowości Druchowo osobowego Opla jadącego w ich kierunku. Gdy kierowca zorientował się, że z naprzeciwka nadjeżdża radiowóz, zatrzymał się na poboczu, wyłączył silnik, wysiadł z pojazdu i próbował się za nim ukryć.
Dwa zakazy kierowcy
"Funkcjonariusze podjęli interwencję i zweryfikowali mężczyznę oraz pojazd w policyjnych systemach. Okazało się, że kierowca Opla - 42-letni mieszkaniec gminy Raciąż - ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Płocku. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy powiatowej" - przekazuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.
"Tylko po zakupy"
42-latek tłumaczył, że wyjechał tylko po zakupy, kierując się do sklepu w pobliskich Koziebrodach. Samochód został przekazany osobie wskazanej przez zatrzymanego.
42-latek usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
