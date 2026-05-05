Pięć zakazów to dla tego kierowcy za mało
Po północy na ul. Sławika w Ciechanowie policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego miejscowej komendy zwrócili uwagę na kierującego Oplem, który poruszał się całą szerokością jezdni. Zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego.
Pijany i z sądowymi zakazami
"Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało prawie dwa promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że 44-latek ma aż pięć aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów. Wszystkie wydał Sąd Rejonowy w Ciechanowie" - przekazuje asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.
Do pięciu lat więzienia
Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości i złamania sądowych zakazów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat więzienia i kolejny zakaz prowadzenia.
