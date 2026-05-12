Okolice Jeden bez prawa jazdy, drugi z podróbką. Dalej nie pojechali

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku

W niedzielę, 10 maja, przed południem, policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 44-letniego obywatela Bangladeszu, kierującego Peugeotem.

"Mężczyzna pokazał dokument wydany w jego ojczystym kraju, ale ten już na pierwszy rzut oka wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, co do autentyczności. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd odholowano na koszt właściciela. Za przestępstwo posługiwania się podrobionym dokumentem, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.

Kierowcy grozi surowa kara

Bez prawa jazdy

Tego samego dnia rano policjanci zatrzymali też kierującego Audi obywatela Kolumbii, który nie posiada w ogóle prawa jazdy. Jego auto było w stanie zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pojazd odholowano na koszt właściciela, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny.

Kierowca dalej nie pojechał, jego auto zostało odholowane

Ten kierowca też stanie przed sądem. Grozi mu grzywna od 1,5 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych. Sąd orzeka też w takich sprawach zakaz na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. W tym czasie nie można zrobić kursu i zdać egzaminu na prawo jazdy.

