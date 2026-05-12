Jeden bez prawa jazdy, drugi z podróbką. Dalej nie pojechali
W niedzielę, 10 maja, przed południem, policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 44-letniego obywatela Bangladeszu, kierującego Peugeotem.
"Mężczyzna pokazał dokument wydany w jego ojczystym kraju, ale ten już na pierwszy rzut oka wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, co do autentyczności. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd odholowano na koszt właściciela. Za przestępstwo posługiwania się podrobionym dokumentem, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.
Bez prawa jazdy
Tego samego dnia rano policjanci zatrzymali też kierującego Audi obywatela Kolumbii, który nie posiada w ogóle prawa jazdy. Jego auto było w stanie zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pojazd odholowano na koszt właściciela, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny.
Ten kierowca też stanie przed sądem. Grozi mu grzywna od 1,5 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych. Sąd orzeka też w takich sprawach zakaz na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. W tym czasie nie można zrobić kursu i zdać egzaminu na prawo jazdy.