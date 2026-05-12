Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jeden bez prawa jazdy, drugi z podróbką. Dalej nie pojechali

Kierowca dalej nie pojechał, jego auto zostało odholowane
Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku
Źródło zdj. gł.: Policja Mława
Jeden z zatrzymanych kierowców miał prawo jazdy z Bangladeszu, ale podrobione. Drugi nigdy nie posiadał uprawnień. Obaj kierowcy dalej nie pojechali. Czekają ich wizyty w sądzie.

W niedzielę, 10 maja, przed południem, policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 44-letniego obywatela Bangladeszu, kierującego Peugeotem.

"Mężczyzna pokazał dokument wydany w jego ojczystym kraju, ale ten już na pierwszy rzut oka wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, co do autentyczności. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd odholowano na koszt właściciela. Za przestępstwo posługiwania się podrobionym dokumentem, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.

Kierowcy grozi surowa kara
Kierowcy grozi surowa kara
Źródło zdjęcia: Policja Mława

Bez prawa jazdy

Tego samego dnia rano policjanci zatrzymali też kierującego Audi obywatela Kolumbii, który nie posiada w ogóle prawa jazdy. Jego auto było w stanie zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pojazd odholowano na koszt właściciela, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny.

Kierowca dalej nie pojechał, jego auto zostało odholowane
Kierowca dalej nie pojechał, jego auto zostało odholowane
Źródło zdjęcia: Policja Mława

Ten kierowca też stanie przed sądem. Grozi mu grzywna od 1,5 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych. Sąd orzeka też w takich sprawach zakaz na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. W tym czasie nie można zrobić kursu i zdać egzaminu na prawo jazdy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W aucie było sześć osób
Sześć osób w dachującym aucie
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
Mokotów
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolscePolicjaMława
Czytaj także:
W aucie było sześć osób
Sześć osób w dachującym aucie
Okolice
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Światowe premiery z wielkim remontem za ścianą
Piotr Bakalarski
Bili poszkodowanego i grozili mu nożem. Zarzuty dla dwóch mężczyzn (zdj. ilustracyjne)
Był bity, grożono mu śmiercią i zmuszono do spłaty rzekomego długu
Okolice
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
Pierwsza linia metra ze skróconą trasą
Komunikacja
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Pieniądze odebrał "policjant", wtedy zadzwoniły na 112
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Jeden nigdy nie miał prawa jazdy, drugi zataczał się na stacji paliw
Okolice
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Burza po imprezie w Wilanowie. "Przepraszamy"
Alicja Glinianowicz
Ćwiczenia w Sejmie
"Możliwy hałas i zwiększony ruch". Ćwiczenia w Sejmie
Śródmieście
Policja nagrała wykroczenie
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nie wiedział, że obok jadą policjanci
Okolice
Samochody zabezpieczone przez policję
Kilkaset kolizji luksusowych aut, ponad 20 milionów z odszkodowań
Okolice
Zderzenie z łosiem pod Wyszkowem
Zderzenie z łosiem. Kierowca nie żyje
Okolice
Klatka kluczowa-421803
Przesiadka z tramwajów do autobusów. Remont torów na Grochowskiej
Praga Południe
Policja zatrzymała 57-latka
Ekspresowa kara dla kierowcy
Okolice
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Krwawy atak na lekcji z psychologiem. Rusza apelacja w sprawie nożownika
Okolice
Widok na Arkady Kubickiego na skarpie warszawskiej
To najpiękniejsza trasa spacerowa w Warszawie. Problem w tym, że formalnie nie istnieje
Alicja Glinianowicz
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
Praga Północ
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Miał 19 lat, zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje
Okolice
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody
Okolice
43-latek uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu w Czosnowie
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
Okolice
Za zrobienie tego zdjęcia policja chciała ukarać pana Filipa mandatem
Zrobił zdjęcie wykroczenia, policja chciała go ukarać. Wyrok
Bartłomiej Plewnia
38-latek z Ukrainy jest podejrzany o przemoc wobec rodziny
Bała się męża, uciekła z sześcioletnią córką przed blok
Ochota
Skwer przy ulicy Śmiałej 24 na Żoliborzu od soboty nosi imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza
"Warszawa zawsze zajmowała w jego pracy miejsce szczególne"
Żoliborz
Zderzyły się trzy auta
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Mazowiecka KAS rozbiła sieć fikcyjnych firm (zdj. ilustracyjne)
Faktury na ponad 91 milionów, 11 kontroli
Okolice
Samochód wypadł z jezdni na S17
Przebiła bariery na drodze ekspresowej, auto dachowało
Okolice
Zaginął 15-letni Akim Pimonenko
Zaginął 15-letni Akim. Ostatni raz był widziany w metrze
Praga Południe
Akcja "Bezpieczny Przewóz"
Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie
Śródmieście
Potrącenie na Waryńskiego
Potrącił ją autobus, piesza ukarana mandatem. Nagranie
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wilanowie
17-latek uderzył motorowerem w policjanta i próbował odjechać
Wilanów
Zgubiła się przy basenie. Pomogli strażnicy miejscy
"Zapłakana dziewczynka rozglądała się bezradnie"
Praga Południe

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki