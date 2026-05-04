Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko
Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku, od 30 kwietnia do 3 maja, na drogach tamtejszego powiatu doszło do dwóch wypadków i pięciu kolizji z udziałem dzikich zwierząt.
Najtragiczniejsze z tych zdarzeń miało miejsce niedzielę na drodze krajowej nr 62 w Białobrzegach, gdzie 40-latka kierująca motocyklem Kawasaki uderzyła w łosia, który wbiegł na jednię. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafia do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, jej życia nie udało się uratować.
Do poważnego wypadku doszło też na drodze wojewódzkiej numer 577 w powiecie płockim. Kierowca auta osobowego uderzył tam w łosia. Poszkodowana została 11-letnia pasażerka.
Według płockiej policji od początku tego roku na terenie miasta i tamtejszego powiatu doszło do blisko stu zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej - dla porównania, w całym 2025 r. takich zdarzeń odnotowano tam ponad trzysta.
Apel o szczególną ostrożność
Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, łąk, zarośli i pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny jest bardzo duże.
Jak zapobiec kolizji z dzikim zwierzęciem?
- Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze. Jeśli na drodze widzisz znak "Uwaga na dzikie zwierzęta", zachowaj szczególną ostrożność - te oznaczenia są umieszczane w miejscach o zwiększonym ryzyku spotkania zwierząt.
- Dostosuj prędkość do warunków. Im wolniej jedziesz, tym łatwiej zatrzymać pojazd w przypadku nagłego pojawienia się zwierzęcia na drodze.
- Obserwuj pobocza. Zwierzęta mogą być widoczne już na skraju lasu lub w zaroślach przy drodze.
- Nie używaj długich świateł w pobliżu zwierząt. Mogą one oślepić zwierzę i spowodować jego nagłą reakcję, np. wbiegnięcie na jezdnię.
Co zrobić po kolizji z dzikim zwierzęciem
- Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i włącz światła awaryjne.
- Upewnij się, że nikt nie doznał obrażeń, a pojazd nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
- Zadzwoń na numer alarmowy 112 i zgłoś zdarzenie.
- Nie dotykaj rannego zwierzęcia – może być agresywne lub chore.
Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
