Okolice Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku, od 30 kwietnia do 3 maja, na drogach tamtejszego powiatu doszło do dwóch wypadków i pięciu kolizji z udziałem dzikich zwierząt.

Najtragiczniejsze z tych zdarzeń miało miejsce niedzielę na drodze krajowej nr 62 w Białobrzegach, gdzie 40-latka kierująca motocyklem Kawasaki uderzyła w łosia, który wbiegł na jednię. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafia do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, jej życia nie udało się uratować.

Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia

Do poważnego wypadku doszło też na drodze wojewódzkiej numer 577 w powiecie płockim. Kierowca auta osobowego uderzył tam w łosia. Poszkodowana została 11-letnia pasażerka.

Zderzenie auta z łosiem w Topólnie

Według płockiej policji od początku tego roku na terenie miasta i tamtejszego powiatu doszło do blisko stu zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej - dla porównania, w całym 2025 r. takich zdarzeń odnotowano tam ponad trzysta.

Apel o szczególną ostrożność

Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, łąk, zarośli i pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny jest bardzo duże.

Jak zapobiec kolizji z dzikim zwierzęciem?

Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze. Jeśli na drodze widzisz znak "Uwaga na dzikie zwierzęta", zachowaj szczególną ostrożność - te oznaczenia są umieszczane w miejscach o zwiększonym ryzyku spotkania zwierząt.

Dostosuj prędkość do warunków. Im wolniej jedziesz, tym łatwiej zatrzymać pojazd w przypadku nagłego pojawienia się zwierzęcia na drodze.

Obserwuj pobocza. Zwierzęta mogą być widoczne już na skraju lasu lub w zaroślach przy drodze.

Nie używaj długich świateł w pobliżu zwierząt. Mogą one oślepić zwierzę i spowodować jego nagłą reakcję, np. wbiegnięcie na jezdnię.

Co zrobić po kolizji z dzikim zwierzęciem

Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i włącz światła awaryjne.

Upewnij się, że nikt nie doznał obrażeń, a pojazd nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Zadzwoń na numer alarmowy 112 i zgłoś zdarzenie.

Nie dotykaj rannego zwierzęcia – może być agresywne lub chore.

Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach