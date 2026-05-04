Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko

Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Zwierzęta na drogach (wideo archiwalne)
Źródło: tvn24
Do dwóch wypadków drogowych i pięciu kolizji z udziałem zwierzyny leśnej doszło w ostatnich dniach w okolicy Płocka. Zginęła 40-letnia kierująca motocyklem Kawasaki, która uderzyła w łosia. W innym wypadku ranna została 11-letnia dziewczynka

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku, od 30 kwietnia do 3 maja, na drogach tamtejszego powiatu doszło do dwóch wypadków i pięciu kolizji z udziałem dzikich zwierząt.

Najtragiczniejsze z tych zdarzeń miało miejsce niedzielę na drodze krajowej nr 62 w Białobrzegach, gdzie 40-latka kierująca motocyklem Kawasaki uderzyła w łosia, który wbiegł na jednię. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafia do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, jej życia nie udało się uratować.

Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem

Do poważnego wypadku doszło też na drodze wojewódzkiej numer 577 w powiecie płockim. Kierowca auta osobowego uderzył tam w łosia. Poszkodowana została 11-letnia pasażerka.

Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
11-latka w stanie ciężkim po zderzeniu auta z łosiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

11-latka w stanie ciężkim po zderzeniu auta z łosiem

Według płockiej policji od początku tego roku na terenie miasta i tamtejszego powiatu doszło do blisko stu zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej - dla porównania, w całym 2025 r. takich zdarzeń odnotowano tam ponad trzysta.

Apel o szczególną ostrożność

Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, łąk, zarośli i pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny jest bardzo duże.

Jak zapobiec kolizji z dzikim zwierzęciem?

  • Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze. Jeśli na drodze widzisz znak "Uwaga na dzikie zwierzęta", zachowaj szczególną ostrożność - te oznaczenia są umieszczane w miejscach o zwiększonym ryzyku spotkania zwierząt.
  • Dostosuj prędkość do warunków. Im wolniej jedziesz, tym łatwiej zatrzymać pojazd w przypadku nagłego pojawienia się zwierzęcia na drodze.
  • Obserwuj pobocza. Zwierzęta mogą być widoczne już na skraju lasu lub w zaroślach przy drodze.
  • Nie używaj długich świateł w pobliżu zwierząt. Mogą one oślepić zwierzę i spowodować jego nagłą reakcję, np. wbiegnięcie na jezdnię.

Co zrobić po kolizji z dzikim zwierzęciem

  • Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i włącz światła awaryjne.
  • Upewnij się, że nikt nie doznał obrażeń, a pojazd nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
  • Zadzwoń na numer alarmowy 112 i zgłoś zdarzenie.
  • Nie dotykaj rannego zwierzęcia – może być agresywne lub chore.
Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach
Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach
Źródło: Lasy Państwowe/Policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
Dwa wypadki z udziałem zwierząt w powiecie kozienickim (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zwierzęta na drogach
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiDrogi w Polscezwierzęta w mieściezwierzętaPolicja
Czytaj także:
Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Okolice
Neon "Księgarnia MDM" (zdjęcie archiwalne z 2014 roku)
Neon w rejestrze zabytków
Śródmieście
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
Okolice
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
Praga Południe
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na trasie S8
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
Okolice
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
Okolice
Pożar przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
Żoliborz
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do zabójstwa
Nagrywali zamiast pomagać? "Próba rozbrojenia Mieszka R. mogła skończyć się tragicznie"
Klaudia Kamieniarz
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa dni manipulacji, straciła całe oszczędności
Okolice
Ukradła dziecięcy rower i nim odjechała
Zmieniła kolor włosów. Sądziła, że to wystarczy
Okolice
12 cudzoziemców musi opuścić Polskę
Zatrzymani po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Okolice
Most Gdański w Warszawie
Zabezpieczą most przed korozją. Prace potrwają do końca wakacji
Śródmieście
Bieg Konstytucji
W hołdzie Konstytucji 3 Maja pobiegli ulicami stolicy
Śródmieście
Andrzej Poczobut
"Pierwszy spacer po Warszawie". Poczobut opublikował wpis
Śródmieście
Pożar na terenie parafii w Wesołej
Płonęły tuje przy pomniku Jana Pawła II
Wesoła
235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
"Nie może być tak dalej". Prezydent o nowej konstytucji
Śródmieście
Stacja metra Kabaty
Awaria rozjazdów na końcowej stacji
Ursynów
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Blisko miesiąc utrudnień na popularnej linii
Okolice
"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę
Mniej napinki, więcej celebracji. Choć niektórzy "dla statusu"
Mateusz Mżyk
Wypadek w miejscowości Zawiszyn
Zderzenie z małym Fiatem. Są ranni
Okolice
Pożar marketu w Halinowie
Pożar marketu pod Warszawą. Zawalił się dach
MAZOWSZE
Pijany kierowca spowodował wypadek
Starsze małżeństwo zakleszczone w pojeździe, w drugim pijany kierowca
Okolice
Po blisko 50 latach pracy ostatni zegarmistrz z Konstancina-Jeziorny zamknął warsztat
"Zrobi pan jeszcze ten jeden?" Ostatni zegarmistrz w mieście zamknął pracownię
Alicja Glinianowicz
Wypadek na drodze krajowej numer 48 w powiecie białobrzeskim
Wypadek motocyklisty pod Białobrzegami
Okolice
Strażnicy miejscy zatrzymali agresywnego mężczyznę
Nie sprzedała mu alkoholu. Powiedział, że "rurką rozbije jej głowę"
Praga Południe
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi na Zamku Królewskim
Święto flagi na placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział prezydent
Śródmieście
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
11-latka w stanie ciężkim po zderzeniu auta z łosiem
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki