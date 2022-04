"Polska jest najlepszym i najbardziej oddanym przyjacielem Ukrainy". Mała Wiktoria dziękuje za pomoc uchodźcom

"Łzy stanęły mi w oczach"

Dyrektor podstawówki zaznaczył, że w tym momencie do jego szkoły trafiło 37 uczniów z Ukrainy. - To mała szkoła, 400 uczniów. Zanim trafili do nas nowi koledzy i koleżanki z Ukrainy, zdążyłem przygotować swoich uczniów na tę nadchodzącą sytuację, zrobiłem kilka apeli. Przystosowaliśmy klasy, wszelkie informacje są w dwóch językach. Razem z rodzicami zorganizowaliśmy kilka akcji pomocowych: zbiórki potrzebnych rzeczy dla dzieciaków z Ukrainy, przygotowaliśmy im wyprawki, buty, odzież sportową na w-f, mają też zapewniony dowóz do szkoły, posiłki w stołówce - powiedział Banaszczak.

- Staramy się jak najbardziej odciążyć psychicznie te dzieciaki i nie dokładać im stresu do traumy, jaką przeszły. Wspaniale się składa, że nasza kadra nauczycielska też jest mocno przygotowana na tę sytuację, wykształcona, wielu nauczycieli mówi w języku rosyjskim: wcześniej pytając ukraińskie dzieciaki, czy sobie tego życzą, bo i język rosyjski może u nich pogłębiać traumę - zaznaczył pedagog. - Na szczęście udało się te dzieci poumieszczać w naszych klasach, nie tworząc dla nich specjalnych oddziałów. Bo to, co mówi ministerstwo, o grupach dla ukraińskich dzieci i młodzieży to głównie fikcja. Z tego, co wiem, tylko procent dzieciaków trafia do takich oddziałów. U nas, w małej szkole, to nie byłoby administracyjnie do wykonania - dodał.