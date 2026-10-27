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Okolice

Śmierć na plebanii. Sąd nie zgodził się na umorzenie śledztwa

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Śmierć na plebanii w Drobinie
Zagadkowy zgon na plebanii w Drobinie. Nieoficjalne informacje: znaleziono tam dużą ilość środków na potencję
Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Sprawa śmierci 31-latka na plebanii w Drobinie wróci do prokuratury. Sąd uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. W ocenie sędziego konieczne jest uzupełnienie materiału dowodowego, w tym opinii z zakresu toksykologii i medycyny sądowej.

Zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie śmierci 31-latka rozpoznawał w poniedziałek Sąd Rejonowy w Sierpcu. Z decyzją Prokuratury Okręgowej w Płocku o zakończeniu postępowania nie zgadzali się bliscy zmarłego mężczyzny.

Zgłoszenie o śmierci mężczyzny w mieszkaniu ówczesnego wikariusza na plebanii parafii w Drobinie policja otrzymała 7 września 2024 roku. Tuż potem śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci wszczęła Prokuratura Rejonowa w Sierpcu. Zostało ono następnie przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Płocku. W lipcu tego roku poinformowała ona o umorzeniu postępowanie wobec braku znamion przestępstwa, gdyż - jak ustalono - "nikt nie spowodował, chociażby nieumyślnie", zgonu 31-latka.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczyło też wątku nieudzielenia pomocy 31-latkowi - także w tym przypadku w postępowaniu nie stwierdzono znamion czynu zabronionego.

Sąd o ustaleniach śledczych

Sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku, któremu podlega sierpecki sąd poinformowała, że uchylił on w całości postanowienie Prokuratury Okręgowej w Płocku o umorzeniu śledztwa i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia

Sąd uznał, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, zasadnym jest prowadzenie postępowania z artykułu 155 Kodeksu karnego, który mówi, że kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze więzienia do lat pięciu, albo z artykułu 162 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli dotyczącego nieudzielenia pomocy człowiekowi, któremu grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co z kolei zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

W ocenie sądu okolicznością decydującą o wyborze jednego z takich kierunków wznowionego śledztwa jest ustalenie, kto kupił, a następnie przekazał "środki zakazane prawem", które doprowadziły do śmierci 31-latka. 

- Sąd wskazał jednocześnie na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego w części dotyczącej dodatkowych opinii z zakresu toksykologii i medycyny sądowej, a także poddał pod rozwagę przesłuchanie policjantów oraz nadzorującego ich prokuratora "na okoliczność poczynionych przez nich spostrzeżeń, co do znamion śmierci pokrzywdzonego, które winny znaleźć się w protokole oględzin zwłok" - zaznaczyła sędzia Wiśniewska-Bartoszewska.

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa wraz z aktami tego postępowania przekazano do Sądu Rejonowego w Sierpcu, właściwego z uwagi na miejsce zdarzenia, 10 lipca tego roku. Następnie sąd wyznaczył termin rozpoznania zażalenia na 17 września. Z uwagi na obszerność przedłożonego dodatkowego stanowiska przez skarżących i uwzględniając potrzebę uzyskania dodatkowej informacji z prokuratury, posiedzenie zostało wtedy przerwane do 26 października.

Postanowienie wydane przez sierpecki sąd rejonowy w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa jest niezaskarżalne.

Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii w Drobinie
Źródło zdjęcia: TVN24

Biegli: 31-latek zatruł się różnymi substancjami

W kwietniu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku informowała, że otrzymała opinię biegłych z badania krwi zabezpieczonej w trakcie sekcji zwłok zmarłego na plebanii w Drobinie mężczyzny, jednak wymagała będzie ona uzupełnienia. Stało się tak dwa miesiące później - biegli doprecyzowali, że zgon 31-latka, związany z niewydolnością krążeniowo-oddechową, nastąpił na skutek zatrucia organizmu różnymi substancjami.

Nie ujawniono wtedy, o jakie substancje chodzi, powołując się przy tym na dobro śledztwa oraz dane wrażliwe, związane z wcześniejszym stanem zdrowia zmarłego mężczyzny.

Wewnętrzne śledztwo kurii

Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia jeszcze we wrześniu 2024 r., równolegle z wszczętym wtedy śledztwem w sprawie śmierci 31-latka na plebanii w Drobinie, zajęła się Kuria Diecezjalna Płocka. Wyraziła przy tym "głębokie ubolewanie i smutek z powodu tej tragedii" oraz ogłosiła, że "duchowny został usunięty z funkcji wikariusza i opuścił parafię".

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego biskup płocki Szymon Stułkowski powołał specjalny zespół mający sporządzić dokumentację z dokonanych ustaleń. Zespół ten zakończył prace pod koniec grudnia 2024 r. i przygotował dokument końcowy. Kuria Diecezjalna Płocka zapowiedziała następnie, że dokument ten trafi do Watykanu po zakończeniu śledztwa, uzupełniony o ustalenia z tego postępowania.

Były wikariusz parafii w Drobinie ostatecznie zrezygnował ze stanu kapłańskiego, o czym poinformował w piśmie przesłanym do Kurii Diecezjalnej Płockiej. Śledczy postawili mężczyźnie zarzut posiadania i udzielenia narkotyków.

Źródło: PAP
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Tagi:
SądProkuraturaPłockSierpcSprawy sądowe w Polsce
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