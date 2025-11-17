Na drogach zginęły dwie kobiety

Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 16.40 w Drobinie (powiat płockim) na krajowej "10".
"34-letni kierujący audi na prostym odcinku drogi w obszarze zabudowanym, nieoświetlonym, potrącił kobietę lat 46, która pomimo reanimacji zmarła" - czytamy we wpisie.
"Droga krajowa jest zablokowana. Zalecany objazd przez Koziebrody lub Bielsk. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 22. Na miejscu pracują policjanci" - podsumowano.
Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
Zginęła 84-latka
Do tragicznego wypadku doszło też w poniedziałek w miejscowości Kamianki Lackie (powiat siedlecki).
"Około godziny 16.30 36-letni kierujący skodą na prostym odcinku drogi gminnej w obszarze zabudowanym, oświetlonym, potrącił kobietę w wieku 84 lat. Zginęła na miejscu" - podała mazowiecka policja.
Kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracują służby.
Policja apeluje o ostrożność i noszenie elementów odblaskowych.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP zs. w Radomiu