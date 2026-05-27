Doprowadził do trzech kolizji w ciągu kilku minut. Był kompletnie pijany

Pijany kierowca doprowadził do trzech kolizji
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Wyszków
Policjanci z Wyszkowa zatrzymali 39-latka, który w ciągu jednego dnia doprowadził do trzech kolizji. Mężczyzna był pijany. Badania wskazało ponad trzy promile alkoholu w jego organizmie.

W poniedziałek wyszkowscy policjanci odebrali zgłoszenie o kierowcy Mazdy, który jadąc drogą krajową nr 62 miał doprowadzić do zderzenia z samochodem, a następnie uciec z miejsca kolizji.

Trzy kolizje, trzy promile

"Funkcjonariusze szybko namierzyli kierującego Mazdą, który wjechał na teren prywatnej posesji. Chwilę później na miejsce dotarł jeden z uczestników zdarzenia i wskazał mężczyznę jako sprawcę kolizji" - poinformowała podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

"Jak ustalili policjanci, kompletnie pijany 39‑letni mieszkaniec powiatu, jadąc drogą DK62, w ciągu zaledwie kilku minut doprowadził do trzech zdarzeń drogowych, po czym za każdym razem odjeżdżał z miejsca kolizji. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy" - przekazała policjantka.

Do pierwszego zdarzenia doszło o godz. 9:45 w Somiance. Kierujący Mazdą nie upewnił się, czy może bezpiecznie wykonać manewr, i doprowadził do bocznego zderzenia z wyprzedzającym go Audi.

Zaledwie dwie minuty później, kontynuując jazdę drogą K62 w Michalinie, 39‑latek spowodował kolejną kolizję. Tym razem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającej go Toyoty i uderzył w tył pojazdu.

Trzecia kolizja miała miejsce w Kręgach Nowych. Na drodze nieodpowiedzialnego kierowcy znalazł się tym razem Mercedes. Również w tym przypadku przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości i najechanie na tył pojazdu.

Konsekwencje

Na szczęście żaden z uczestników zdarzeń nie odniósł obrażeń.

39‑latek odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu kara do trzech lat więzienia, wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.

Zgodnie z przepisami samochód 39-latka zostanie skonfiskowany.

PrzestępstwaWyższe kary za jazdę po pijanemu
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
