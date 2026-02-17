Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek na DK57 Źródło: KPP w Przasnyszu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wypadek wydarzył się około godziny 10.41 w miejscowości Dobrzankowo na drodze krajowej numer 57. Zderzyły się samochód osobowy marki Toyota Avensis oraz ciężarowy Daf z naczepą.

Tragiczny wypadek pod Przasnyszem Źródło: KPP w Przasnyszu

- W wyniku wypadku na miejscu zginął 75-letni kierowca toyoty, mieszkaniec powiatu ostrowskiego. 42-letni kierowca pojazdu ciężarowego, mieszkaniec powiatu ostrowskiego, nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy - poinformowała aspirant Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 75-latek, jadąc prostym odcinkiem drogi, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z ciężarówką.

Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy przez miejscowości Karwacz oraz Leszno. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz kierują ruchem. Jak wskazała aspirant Cichocka, utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.

Tragiczny wypadek pod Przasnyszem Źródło: KPP w Przasnyszu

Czytaj też: Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Co wydarzyło się na trasie S8? Policja o wypadku Źródło: TVN24