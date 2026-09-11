Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Nie próbował się upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg i jeszcze mnie zwyzywał"

|
Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym
Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym, Dobczyn (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Tedi32
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tedi32
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Otrzymaliśmy nagranie niebezpiecznej sytuacji w Dobczynie (Mazowieckie). Kamerka samochodowa kierowcy nagrała, jak inny kierujący wyprzedza go na przejeździe kolejowym. Do sytuacji doszło w czwartek, dzień po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na filmiku, który otrzymaliśmy na Kontakt24, widzimy wyprzedzanie innego kierowcy, podczas gdy autor nagrania zwolnił przed przejazdem, by upewnić się, że może bezpiecznie przejechać.

"Jeszcze mnie zwyzywał"

- Od trzech dni stacje trąbią o sytuacji na przejazdach kolejowych, a tu tego typu zachowanie. Zdenerwowało mnie to. Ja zwalniam do około ośmiu kilometrów na godzinę, a jestem wyprzedzany na przejeździe kolejowym. Nie próbował nawet upewnić się, czy przypadkiem nie nadjeżdża pociąg. To szczególnie nieodpowiedzialne zachowanie. Jeszcze mnie zwyzywał przez szybę - opowiadał pan Tadeusz.

Mężczyzna dodał, że często spotyka się z podobnymi sytuacjami na drodze. - Nagminne to jest wręcz. Są oczywiście różne sytuacje na drogach, nikt przecież nie jest idealnym kierowcą, ale nie aż tak wielka głupota jak ta - skrytykował. Pan Tadeusz przekazał nagranie policji.

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym
Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tedi32

Zderzenie na przejeździe, jedna ofiara śmiertelna

Przypomnijmy: w środę doszło do katastrofy kolejowej w miejscowości Sokolniki Suche. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem InterCity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie z nich po opatrzeniu zostały zwolnione, osiem nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Ofiarą śmiertelną wypadku jest 39-letnia mieszkanka okolic Lublina.

Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła Prokuratura Rejonowa w Przysusze. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w konsekwencji czego zginęła jedna osoba, a kilka innych odniosło obrażenia ciała. Czyn ten jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Zatrzymanie pijanego kierowcy
Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. "Twierdzi, że jest żołnierzem"
Wola
Kajdanki
Ukrywał się kilkanaście miesięcy, z powodu alimentów
Okolice
Policja zatrzymała trzy osoby
Zgłoszenie dostali nad ranem. Pobity mężczyzna nie żyje
Okolice
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (11.09.2026)
Jeden tor od soboty rano. Otworzą linię kolejową po katastrofie
Okolice
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Nie zatrzymał się, wjechał przed lokomotywę
Praga Południe
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości
Katarzyna Kędra
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Wiceminister infrastruktury o kierowcy ciężarówki: jego wina jest bezsporna
Okolice
Poszukiwania zaginionego seniora z Sokołowa Podlaskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginionego znaleźli na polu kukurydzy. "Nie był w stanie się podnieść"
Okolice
Urząd przeprasza za występ rapera
Rodzice oburzeni. Urzędnicy przepraszają i zapowiadają "dokładniejszą weryfikację"
Katarzyna Kędra
Barbara Tokarska ps. "Jola"
Pomagała rannym, przeżyła atak czołgów. Odeszła w wieku 102 lat
Mokotów
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zlekceważył trzymiesięczny zakaz. Nie wiedział, że zmieniły się przepisy
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Zawody w drifcie na Stadionie Narodowym. Weekend z utrudnieniami
Praga Południe
Gdańsk - przejazd kolejowy
Jedna trzecia pociągów opóźniona. Nowe informacje
Okolice
Ponad kilogram amfetaminy oraz maszynka do tabletkowania znaleziona przez policjantów
W wynajmowanym pokoju ukrywał ponad kilogram amfetaminy
Okolice
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
W Warszawie będzie sześć nowych fotoradarów
Ulice
Podpalił opuszczony budynek. 31-latek usłyszał zarzuty
Podpalił budynek w centrum miasta
Okolice
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Jest śledztwo po katastrofie pociągu
Okolice
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Tramwaje ponownie zatrzymają się na wiadukcie Mostu Poniatowskiego
Śródmieście
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Nowe ustalenia po katastrofie. "Na podstawie monitoringu"
Okolice
53-latek został aresztowany na dwa miesiące
Syn z zarzutami znęcania się nad matką. Trwało to 15 lat
Okolice
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
11 września zwolnią pociągi w całej Polsce. Apel o skrócenie protestu
Okolice
Incydent z udziałem Antoniego Macierewicza na miesięcznicy smoleńskiej
Szarpanina z Macierewiczem. Strzelał z pistoletu na farbę
Śródmieście
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Ogromne straty. Podali kwotę
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w Szpitalu Południowym. NFZ podaje szczegóły
Ursynów
Szpital przy ulicy Inflanckiej
37-latka zmarła w trakcie porodu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Śródmieście
Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie), gdzie w środę doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem
Podnieśli wrak lokomotywy, "były pewne problemy"
Mazowieckie
Prace na terenie SP nr 215 w Warszawie
Budowa szkoły opóźniona, autokary przepełnione. Rodzice mają dość
Dariusz Gałązka
Wycięli dziurę w dachu i okradli salon jubilerski
Zuchwałe włamanie przez dach
Okolice
Wypadek w Mszczonowie
Pijany jechał 227 kilometrów na godzinę. Doszło do wypadku, zginął pasażer
Okolice
Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim (10.09.2026, 7:00)
"Zginął człowiek, my to przewidzieliśmy. Może być gorzej"
Mazowieckie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki