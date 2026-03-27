Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie

Do zdarzenia doszło w środę, na terenie gminy Długosiodło w powiecie wyszkowskim.
Dzielnicowy z tej gminy, w czasie wolnym od służby, robiąc zakupy w jednym ze sklepów, zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie jednego z klientów. Mężczyzna zamiast wkładać produkty do koszyka, umieszczał je w torbie podróżnej, którą miał ze sobą.
"Gdy mężczyzna przekroczył linię kas, bez płacenia za towar, sierż. szt. Patryk Krupka poinformował go o tym, że jest policjantem. Wtedy ten zaczął uciekać i odrzucił torbę ze skradzionymi artykułami" - przekazała podkom. Kinga Sokół z wyszkowskiej policji.
Mężczyzna nie uciekł daleko. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez dzielnicowego. W wyrzuconej przez niego torbie znajdowały się artykuły spożywcze oraz chemiczne.
44-latek, jak się okazało, był poszukiwany za wcześniejsze przewinienia.
"Ukrył się w pobliskim sklepie"
W tym samym czasie do miejsca interwencji zbliżali się funkcjonariusze z pobliskiego posterunku. "Zauważyli oni mężczyznę, który na ich widok najpierw zachowywał się nerwowo, a następnie ukrył się w pobliskim sklepie" - przekazała Sokół.
34-latek został zatrzymany. Po sprawdzeniu okazało się, że on też był poszukiwany.
W czasie tej akcji w ręce policji wpadł również 32-letni obywatel Gruzji, który był wcześniej karany za kradzieże. Czekał on w samochodzie na dwóch swoich kolegów.
Wobec mężczyzny została wszczęta procedura zobowiązująca go do opuszczenia terytorium Polski oraz strefy Schengen.
