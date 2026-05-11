Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nie wiedział, że obok jadą policjanci

|
Policja nagrała wykroczenie
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych
Źródło: KPP Wołomin
1500 złotych i 15 punktów karnych. Tyle kosztowało 35-latka wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Kierowca niebezpieczny manewr wykonywał na oczach policjantów, którzy jechali nieoznakowanym radiowozem.

Do wykroczenia doszło na odcinku drogi krajowej numer 50, w miejscowości Kąty Czernickie, położonej w powiecie wołomińskim. Policjanci z drogówki, jadąc nieoznakowanym radiowozem, zwrócili uwagę na kierującego osobową hondą. "Mężczyzna zdecydował się na wykonanie manewru wyprzedzania w miejscu, gdzie jest to surowo zabronione tzn. bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Jest to jedno z najpoważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym, które realnie zagraża życiu i zdrowiu niechronionych uczestników ruchu" - podkreśliła w komunikacie podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Sytuacja została zarejestrowana przez policyjną kamerę. Nagranie stało się podstawą do zatrzymania auta do kontroli.

Mandat i 15 punktów karnych

Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na 35-latka mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz ukarali go 15 punktami karnymi. "Mężczyzna skorzystał z możliwości opłacenia grzywny na miejscu za pomocą terminala płatniczego" - dodała Kaczyńska.

Policjanci przypomnieli, że wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz bezpośrednio przed nimi to jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków. Zaapelowali o rozwagę i przestrzeganie przepisów. "Chwila pośpiechu nie jest warta ludzkiego życia ani wysokich sankcji finansowych" - podkreślili.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wołomin

Udostępnij:
Tagi:
MandatyPolicjaruch drogowyPrzejście dla pieszych
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Samochody zabezpieczone przez policję
Koniec wielkiego przekrętu. Wyłudzali fortunę z ubezpieczeń
Okolice
Zderzenie z łosiem pod Wyszkowem
Zderzenie z łosiem. Kierowca nie żyje
Okolice
Klatka kluczowa-421803
Przesiadka z tramwajów do autobusów. Remont torów na Grochowskiej
Praga Południe
Policja zatrzymała 57-latka
Wpadł podczas kontroli, wyrok usłyszał po 48 godzinach. Ekspresowa kara dla kierowcy
Okolice
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Krwawy atak na lekcji z psychologiem. Rusza apelacja w sprawie nożownika
Okolice
Widok na Arkady Kubickiego na skarpie warszawskiej
To najpiękniejsza trasa spacerowa w Warszawie. Problem w tym, że formalnie nie istnieje
Alicja Glinianowicz
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
Praga Północ
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Miał tylko 19 lat, zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje
Okolice
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody
Okolice
43-latek uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu w Czosnowie
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
Okolice
Za zrobienie tego zdjęcia policja chciała ukarać pana Filipa mandatem
Zrobił zdjęcie wykroczenia, policja chciała go ukarać. Wyrok
Bartłomiej Plewnia
38-latek z Ukrainy jest podejrzany o przemoc wobec rodziny
Bała się męża, uciekła z sześcioletnią córką przed blok
Ochota
Skwer przy ulicy Śmiałej 24 na Żoliborzu od soboty nosi imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza
"Warszawa zawsze zajmowała w jego pracy miejsce szczególne"
Żoliborz
Zderzyły się trzy auta
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Mazowiecka KAS rozbiła sieć fikcyjnych firm (zdj. ilustracyjne)
Faktury na ponad 91 milionów, 11 kontroli
Okolice
Samochód wypadł z jezdni na S17
Przebiła bariery na drodze ekspresowej, auto dachowało
Okolice
Zaginął 15-letni Akim Pimonenko
Zaginął 15-letni Akim. Ostatni raz był widziany w metrze
Praga Południe
Akcja "Bezpieczny Przewóz"
Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie
Śródmieście
Potrącenie na Waryńskiego
Potrącił ją autobus, piesza ukarana mandatem. Nagranie
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wilanowie
17-latek uderzył motorowerem w policjanta i próbował odjechać
Wilanów
Zgubiła się przy basenie. Pomogli strażnicy miejscy
"Zapłakana dziewczynka rozglądała się bezradnie"
Praga Południe
Rodzice zbierają podpisy pod petycją do burmistrza
Kolejne elementy niszczeją i znikają, plac zabaw może przestać istnieć
Mateusz Mżyk
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Przetrwał ukryty w bańce po mleku. Są pieniądze na renowację sztandaru
Okolice
Policjanci publikują wizerunki osób mogących mieć związek z oszustwem
Oszustwa w Legnicy, wypłaty z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie
Śródmieście
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
W sobotę parada motocyklistów, w niedzielę przemarsz. Będą utrudnienia
Ulice
Bóbr przechadzał się środkiem jedni. Policjanci pomogli mu wrócić w bezpieczne miejsce
Bóbr utknął na środku drogi
Okolice
Otwarcie Amfiteatru po remoncie konserwatorskim
Amfiteatr w Łazienkach Królewskich otwarty po długiej przerwie
Śródmieście
Tragedia w Raszynie
Był karany, stracił pozwolenie na broń. Nowe informacje po zbrodni w Raszynie
Okolice
Planowany parking P+R na Bródnie (wizualizacja)
Powstaną dwa nowe parkingi P+R
Rembertów
Żyrafa Pietruszka opuści zoo
Pietruszka opuści Warszawę
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki