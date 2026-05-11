Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nie wiedział, że obok jadą policjanci Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wyprzedzał na przejściu dla pieszych Źródło: KPP Wołomin

Do wykroczenia doszło na odcinku drogi krajowej numer 50, w miejscowości Kąty Czernickie, położonej w powiecie wołomińskim. Policjanci z drogówki, jadąc nieoznakowanym radiowozem, zwrócili uwagę na kierującego osobową hondą. "Mężczyzna zdecydował się na wykonanie manewru wyprzedzania w miejscu, gdzie jest to surowo zabronione tzn. bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Jest to jedno z najpoważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym, które realnie zagraża życiu i zdrowiu niechronionych uczestników ruchu" - podkreśliła w komunikacie podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Sytuacja została zarejestrowana przez policyjną kamerę. Nagranie stało się podstawą do zatrzymania auta do kontroli.

Mandat i 15 punktów karnych

Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na 35-latka mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz ukarali go 15 punktami karnymi. "Mężczyzna skorzystał z możliwości opłacenia grzywny na miejscu za pomocą terminala płatniczego" - dodała Kaczyńska.

Policjanci przypomnieli, że wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz bezpośrednio przed nimi to jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków. Zaapelowali o rozwagę i przestrzeganie przepisów. "Chwila pośpiechu nie jest warta ludzkiego życia ani wysokich sankcji finansowych" - podkreślili.