Zderzenie na skrzyżowaniu, jeden z kierowców w szpitalu

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.56. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Dębe Wielkie. 76-latek kierujący pojazdem marki Nissan zjeżdżał z ulicy 103 Batalionu w kierunku pobliskiej szkoły. Przejeżdżał przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i w tym momencie 64-letni kierujący pojazdem marki Fiat prawdopodobnie nie dostosował się do czerwonego światła, w wyniku czego doszło do zderzenia. Trasa była zablokowana w obu kierunkach - przekazała nam po godzinie 13 sierżant Paula Antolak, rzeczniczka policji w Mińsku Mazowieckim.

Jak dodała policjantka, 76-latek z nissana został zabrany do szpitala, tam zostanie pobrana od niego krew do zbadania stanu trzeźwości. Drugi kierowca został opatrzony i zbadany na miejscu, był trzeźwy.

Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl przekazał z kolei wcześniej, że na miejscu pracowali również strażacy i ratownicy medyczni. - W wyniku wypadku uszkodzeniu uległa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu. W tym momencie nie działa, prowadzone są pracę naprawcze. Ruch prowadzony jest przyległymi jezdniami, równoległymi do drogi. Nie tworzą się większe utrudnienia. Na miejscu jest policja - powiedział.