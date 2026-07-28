Okolice Czołowo zderzył się z ciężarówką, kierowca nie przeżył Oprac. Katarzyna Kędra |

Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do nas o godzinie 6.47. Samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Pojazdami podróżowały dwie osoby, z czego jedna została przetransportowana do szpitala. To kierowca ciężarówki. Kierujący autem osobowym poniósł śmierć na miejscu - przekazał nam po godzinie 8 oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie starszy kapitan Daniel Wachowski. Droga w tym miejscu została całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy. Na węźle Skuszew na drogę S8 w kierunku Broku i analogicznie w Łochowie w kierunku Broku na trasę S8.

Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie, st. kpt. Rafał Szydlik

Wypadek w Pustych Łąkach Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Oba pojazdy zjechały do rowu

Więcej szczegółów podała nam rzeczniczka prasowa wyszkowskiej policji. - Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący Hondą, jadąc od Łochowa w kierunku Wyszkowa, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Volvo. W wyniku tego zdarzenia oba te pojazdy zjechały do przydrożnego rowu - podała podkomisarz Wioleta Szymanik. Kierujący Hondą zginął na miejscu. 55-letni kierujący Volvo trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Był trzeźwy.

- Droga krajowa numer 62 jest zamknięta w obu kierunkach. Oba pojazdy, które brały udział w wypadku, znajdują się w lesie obok jezdni. Samochód osobowy jest całkowicie zmiażdżony. Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Część tirów, która dojechała do miejsca wypadku, zawraca. Inni czekają, aż droga będzie przejezdna - przekazał Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, który był na miejscu.

Wypadek w miejscowości Puste Łąki Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek w miejscowości Puste Łąki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 0⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1️⃣1⃣7⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/MothKEE2kV — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 28, 2026 Rozwiń