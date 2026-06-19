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Okolice

Zderzenie busa z motocyklistą na krajowej "62"

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Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: KPP w Płońsku
Wypadek w miejscowości Goławin (Mazowieckie) spowodował utrudnienia na drodze krajowej numer 62. Poszkodowany został motocyklista, który zderzył się z busem.

Do zderzenia busa marki Renault z motocyklem marki Yamaha doszło około godz. 13.40.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 48-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, kierująca Renault, wykonywała manewr skrętu w lewo. W tym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał motocyklem Yamaha 20-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z którym doszło do zderzenia" - podała w komunikacie komenda w Płońsku.

Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku

Na miejscu pracują służby ratunkowe. 20-letniemu motocykliście udzielana jest pomoc medyczna.

"Droga krajowa nr 62 jest obecnie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze jakiś czas" - zastrzegła policja. I zaapelowała o wybieranie tras alternatywnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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