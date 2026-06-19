Okolice Zderzenie busa z motocyklistą na krajowej "62" Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Płońsku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zderzenia busa marki Renault z motocyklem marki Yamaha doszło około godz. 13.40.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 48-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, kierująca Renault, wykonywała manewr skrętu w lewo. W tym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał motocyklem Yamaha 20-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z którym doszło do zderzenia" - podała w komunikacie komenda w Płońsku.

Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin Źródło zdjęcia: KPP w Płońsku

Na miejscu pracują służby ratunkowe. 20-letniemu motocykliście udzielana jest pomoc medyczna.

"Droga krajowa nr 62 jest obecnie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze jakiś czas" - zastrzegła policja. I zaapelowała o wybieranie tras alternatywnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamknęli autostradę po zderzeniu dwóch aut

OGLĄDAJ: TVN24