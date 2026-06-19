Zderzenie busa z motocyklistą na krajowej "62"
Do zderzenia busa marki Renault z motocyklem marki Yamaha doszło około godz. 13.40.
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 48-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, kierująca Renault, wykonywała manewr skrętu w lewo. W tym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał motocyklem Yamaha 20-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z którym doszło do zderzenia" - podała w komunikacie komenda w Płońsku.
Na miejscu pracują służby ratunkowe. 20-letniemu motocykliście udzielana jest pomoc medyczna.
"Droga krajowa nr 62 jest obecnie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze jakiś czas" - zastrzegła policja. I zaapelowała o wybieranie tras alternatywnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
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Źródło: tvnwarszawa.pl