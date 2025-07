Płock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

"Na ul. Bielskiej, w kierunku Drobina, doszło do zderzenia z udziałem trzech pojazdów ciężarowych. Na miejscu intensywnie pracują służby. Droga jest całkowicie zablokowana" - przekazała w komunikacie na Facebooku płocka policja.

Służby zalecają objazdy przez miejscowości Bronowo-Zalesie i Nowe Boryszewo.

"Utrudnienia mogą potrwać do godziny 21:00. Policjanci apelują o: zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" - podsumowano.

Zderzenie trzech ciężarówek Źródło: KMP w Płocku