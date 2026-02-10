Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją

Grójec (Mazowieckie) Źródło: Google Maps

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 16.32. Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych w miejscowości Słomczyn: dacii i porsche. W jednym podróżowały dwie osoby, w drugim tylko kierowca. Na miejscu stwierdzono zgon dwóch osób podróżujących dacią. Kierowca porsche został przewieziony do szpitala na dalsze badania - przekazał nam po godzinie 17 oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, młodszy aspirant Michał Maroszek.

Jak dodał strażak, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu są policja oraz cztery zastępy strażaków.

O utrudnieniach informuje także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak doprecyzowała, do zdarzenia doszło na trasie pomiędzy Grójcem i Górą Kalwarią. "Droga zablokowana, zalecany objazd przez m. Słomczyn, czas powstania zdarzenia: 16:45" - przekazała GDDKiA. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 20.

