Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zatrzymani po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę

12 cudzoziemców musi opuścić Polskę
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
12 mężczyzn - obywateli Białorusi, Ukrainy, Rwandy, Bułgarii, Nepalu oraz Mołdawii - zostało zatrzymanych przez strażników granicznych tuż po tym, jak opuścili więzienia. Wszyscy muszą opuścić Polskę i nawet przez 10 lat nie będą mogli wrócić.

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolowali cudzoziemców, którzy opuścili zakłady karne. Odbywali oni - jak podano w komunikacie - kary pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się na terytorium Polski. Były to: oszustwa, rozboje z kradzieżami, gwałt, nakłanianie nieletniego do zażycia narkotyków, składanie nieletniemu propozycji obcowania płciowego, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, niestosowanie się do postanowień sądu, kierowanie pojazdami bez uprawnień, a także posiadanie narkotyków oraz stosowanie przemocy i groźby.

"Zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego"

"Część z 12 mężczyzn - obywateli Białorusi, Ukrainy, Rwandy, Bułgarii, Nepalu oraz Mołdawii - było wcześniej wielokrotnie zatrzymywanych, a niektórzy figurowali w systemach, jako osoby niepożądane na terytorium Polski" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec wszystkich cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski. Orzeczono również zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen na okresy od pięciu do 10 lat" - dodaje.

12 cudzoziemców musi opuścić Polskę
12 cudzoziemców musi opuścić Polskę
Źródło: NOSG

Decyzją sądu większość z nich została umieszczona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a niektórzy już opuścili Polskę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagi student z Zimbabwe spacerował nocą po toruńskim moście
Nagi student z Zimbabwe spacerował nocą po moście
TVN24
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
OGLĄDAJ: Bielan: rząd atakując Trumpa szkodzi polskim interesom
Bielan u Piaseckiego

Bielan: rząd atakując Trumpa szkodzi polskim interesom
NA ŻYWO

Bielan u Piaseckiego
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawieStraż GranicznaMigranci i uchodźcy w Europie
Czytaj także:
Pożar przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Nocny pożar przy cmentarzu
Żoliborz
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do zabójstwa
Nagrywali zamiast pomagać? "Próba rozbrojenia Mieszka R. mogła skończyć się tragicznie"
Klaudia Kamieniarz
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa dni manipulacji, straciła całe oszczędności
Okolice
Ukradła dziecięcy rower i nim odjechała
Zmieniła kolor włosów. Sądziła, że to wystarczy
Okolice
Most Gdański w Warszawie
Zabezpieczą most przed korozją. Prace potrwają do końca wakacji
Śródmieście
Bieg Konstytucji
W hołdzie Konstytucji 3 Maja pobiegli ulicami stolicy
Śródmieście
Andrzej Poczobut
"Pierwszy spacer po Warszawie". Poczobut opublikował wpis
Śródmieście
Pożar na terenie parafii w Wesołej
Płonęły tuje przy pomniku Jana Pawła II
Wesoła
235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
"Nie może być tak dalej". Prezydent o nowej konstytucji
Śródmieście
Stacja metra Kabaty
Awaria rozjazdów na końcowej stacji
Ursynów
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Remont torowiska pod Warszawą. Blisko miesiąc utrudnień na popularnej linii
Okolice
"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę
Mniej napinki, więcej celebracji. Choć niektórzy "dla statusu"
Mateusz Mżyk
Wypadek w miejscowości Zawiszyn
Zderzenie z małym Fiatem. Są ranni
Okolice
Pożar marketu w Halinowie
Pożar marketu pod Warszawą. Zawalił się dach
MAZOWSZE
Pijany kierowca spowodował wypadek
Starsze małżeństwo zakleszczone w pojeździe, w drugim pijany kierowca
Okolice
Po blisko 50 latach pracy ostatni zegarmistrz z Konstancina-Jeziorny zamknął warsztat
"Zrobi pan jeszcze ten jeden?" Ostatni zegarmistrz w mieście zamknął pracownię
Alicja Glinianowicz
Wypadek na drodze krajowej numer 48 w powiecie białobrzeskim
Wypadek motocyklisty pod Białobrzegami
Okolice
Strażnicy miejscy zatrzymali agresywnego mężczyznę
Nie sprzedała mu alkoholu. Powiedział, że "rurką rozbije jej głowę"
Praga Południe
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi na Zamku Królewskim
Święto flagi na placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział prezydent
Śródmieście
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
11-latka w stanie ciężkim po zderzeniu auta z łosiem
Okolice
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Modlinie
Płonęła hałda plastikowych odpadów
Okolice
imageTitle
Gol na wagę utrzymania? Dramatyczna końcówka w Warszawie
EUROSPORT
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
Okolice
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka zsunęła się z nasypu, utknęła w rzecznym mule
Okolice
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
Okolice
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy
Śródmieście
Zderzenie na trasie S7
Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Statystyczny promil, realna tragedia. Nowe dane o wypadkach jednośladów
Ulice
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili za budowę domów, zostali oszukani. Deweloper skazany
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki