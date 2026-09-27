Okolice Pouczenie dla 14-latka, mandat dla jednego z rodziców Oprac. Katarzyna Kędra |

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy w sprawie hulajnóg i rowerów elektrycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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14-latek na drodze w gminie Dębe Wielkie (powiat miński) uderzył hulajnogą elektryczną w samochód osobowy marki Volvo, którym kierowała 33-letnia kobieta. Nikomu nic się nie stało.

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, którzy wyjaśnili okoliczności zdarzenia.

Nastolatek nie ma wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą i nie stosował się do obowiązujących zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z tego środka transportu.

Pouczenie dla nastolatka, mandat dla rodzica

"Funkcjonariusz, który wykonywał czynności na miejscu, przeprowadził z 14-latkiem rozmowę profilaktyczną. Wyjaśnił nastolatkowi, dlaczego nie powinien poruszać się hulajnogą elektryczną oraz jakie zagrożenia mogą wynikać z nieznajomości lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa" - poinformowała oficer prasowa policji w Mińsku Mazowieckim młodszy aspirant Paula Antolak. W związku z udostępnieniem hulajnogi elektrycznej osobie, która nie powinna się nią poruszać, policjanci ukarali jednego z rodziców 14-latka mandatem w wysokości 300 złotych.

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Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.