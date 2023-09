Elementy bomby lotniczej przy torach kolejowych. Wstrzymany był ruch pociągów

Trzeba pamiętać, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe. Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.). Są to w szczególności: · zapalniki, · pociski, · bomby lotnicze · naboje artyleryjskie i karabinowe, · pancerzownice, · granaty, · miny wszelkich typów, · ładunki materiałów wybuchowych, · złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub wybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego. Informując policję należy: : · precyzyjnie określić miejsce odnalezienia; · określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty, ilość; · podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku. Znalezionych niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy.