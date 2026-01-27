Zderzenie i korek na S2

Korek po zderzeniu na S2 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do kolizji doszło na trasie S2 w kierunku Konotopy, pomiędzy węzłami Lotnisko a Opacz.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Początkowo korek miał około trzech kilometrów. Doszło do kolizji samochodu osobowego i tira. Pierwszy z samochodów ma zdarty lewy bok i uszkodzone przednie koło. Zarówno radiowóz jak i uszkodzone samochody stoją już na pasie awaryjnym. Ruch odbywa się płynnie, choć samochody zwalniają - relacjonował reporter około godziny 12.30.

Korek po zderzeniu na S2 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy straż pożarną. Na miejsce skierowano trzy zastępy. – Zderzył się samochód osobowy i tir. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych – poinformował asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.

Na miejscu nie ma już utrudnień.

Korek po zderzeniu na S2 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl