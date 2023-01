Wypadek radiowozu w Dawidach Bankowych. Jedna z nastolatek znów jest w szpitalu

Jedna z nastolatek poszkodowanych w wypadku radiowozu w Dawidach Bankowych trafiła ponownie do szpitala. Gdy policyjny samochód uderzył w drzewo, dziewczyna doznała złamania nosa i potłuczeń. Jej bliscy przekazali, że dzień po zdarzeniu jej samopoczucie pogorszyło się.

Radiowóz policjantów z Pruszkowa rozbił się w poniedziałek wieczorem na drzewie w pobliżu skrzyżowania ulic Kinetycznej i Złote Łany w Dawidach Bankowych. Okazało się, że z funkcjonariuszami podróżowały dwie nastolatki. - Nie mamy żadnych podstaw do tego, by te osoby w tym radiowozie się znalazły. Stąd decyzja o wszczęciu czynności dyscyplinarnych wobec policjantów - poinformował we wtorek Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Policja potwierdziła, że 17- i 19-latka tuż po zdarzeniu uzyskały pomoc medyczną we własnym zakresie. Z relacji bliskich młodszej dziewczyny wynika, że gdy wysiadły z radiowozu jeden z policjantów miał do nich podejść, jakby chciał sprawdzić, czy nic im nie jest. Drugi miał natomiast krzyknąć do nich "a teraz sp……ać!". Znajomi nastolatek zabrali je tuż po zdarzeniu na teren OSP w Raszynie, gdzie mieści się także stacja pogotowia ratunkowego. Młodsza trafiła następnie do szpitala, gdzie stwierdzono u niej między innymi złamanie nosa oraz stłuczenie barku i żuchwy, po badaniach wypisano ją do domu.

- Córka trafiła wczoraj (we wtorek - red.) drugi raz do szpitala - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl pani Sylwia, matka poszkodowanej 17-latki. Jak wyjaśniła, dziewczyna gorzej się poczuła. Wezwano karetkę, która zabrała ją do szpitala. Lekarze zdecydowali, że tym razem pozostanie na obserwacji.

Radiowóz uderzył w drzewo, z tyłu dwie nastolatki

Jak przekazała nam w poniedziałek Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, policjanci dostali w poniedziałek wieczorem zgłoszenie dotyczące wypalania kabli w Dawidach Bankowych. Na miejscu nie potwierdzili tego zdarzenia. Zastali tylko rozpalone ognisko. - Wracając z interwencji, policjant stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. Na miejscu policjanci zostali przebadani przez pogotowie ratunkowe. Byli trzeźwi - przekazała policjantka.

Potwierdziła również, że w aucie podróżowały także dwie nastolatki, które uzyskały pomoc medyczną we własnym zakresie.

Bliscy poszkodowanej 17-latki opowiedzieli we wtorek w rozmowach z redakcją Kontaktu 24, że dziewczyna spotkała się wieczorem ze znajomymi. Wspólnie wybrali się na przejażdżkę, podczas której zauważyli pożar w rejonie Dawidów Bankowych. Nastolatkowie zawiadomili straż pożarną. - Zgłoszenie dotyczyło pożaru śmieci na nieużytkach w obrębie ulicy Złote Łany w Dawidach. Na miejscu działał jeden zastęp. Okazało się, że śmieci nie jest dużo, około kilku metrów kwadratowych. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 20.50, działania zostały zakończone około 21.45 - przekazał nam Karol Kroć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Jak zastrzegł, strażacy nie dostali później żadnego zgłoszenia w sprawie wypadku radiowozu, ani nie interweniowali w tej sprawie.

Dlaczego nastolatki trafiły do radiowozu? Wyjaśnieniem tej kwestii zajmuje się obecnie policja, sprawa trafiła między innymi do Biura Spraw Wewnętrznych. Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Według rodziny 17-latki, policjanci spisywali na miejscu pożaru wszystkich nastolatków. Jednej z dziewczyn mieli kazać wsiąść do radiowozu. Z relacji wynika, 19-latka bała się sama wejść do środka, dlatego pociągnęła za sobą młodszą koleżankę.

