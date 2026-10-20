Okolice Darowizny, których nie było. Chodzi o blisko 28 milionów złotych, ponad 100 osób z zarzutami

Mińsk Mazowiecki Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wspólnie z łódzką delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego, a następnie odliczaniu ich od podstawy opodatkowania w rocznych deklaracjach na podatek dochodowy w latach 2016–2024. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że w przestępczym procederze uczestniczył ówczesny proboszcz jednej z parafii położonej w gminie Mińsk Mazowiecki. Duchowny, wystawiając stosowne dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Po potrąceniu określonej kwoty wpłacone środki trafiały w gotówce z powrotem do darczyńców" - informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Kolejne cztery osoby z zarzutami

15 października agenci CBA na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali w tej sprawie kolejne cztery osoby z kadr menedżerskich w sektorach bankowym i produkcyjnym.

W prokuraturze usłyszały zarzuty oszustwa, jak również zarzuty narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych poprzez podanie nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych.

"Trzech podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia. Jeden nie ustosunkował się do przedstawionych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich dozory policji oraz poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 360 tysięcy złotych" - dodaje prokurator Bartłomiej Świderski.

Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli mienie w postaci sztabek złota, złotych monet z certyfikatem, zegarki oraz gotówkę w łącznej kwocie 800 tysięcy złotych.

110 osób, 28 milionów

Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Do tej pory 110 osób usłyszało ponad 240 zarzutów. Łączna kwota fikcyjnych darowizn wyniosła - według śledczych - prawie 28 milionów złotych, z czego prokuratura zabezpieczyła mienie o wartości ponad 12 milionów złotych.

"Planowane są kolejne zatrzymania" - zaznacza Bartłomiej Świderski.