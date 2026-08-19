Okolice Nie miała prawa jazdy, uderzyła autem w drzewo. Nie żyje jej czteroletnia córka Dariusz Gałązka |

Statystyki dotyczące kar za śmiertelne wypadki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

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Informację o tym, że czterolatka zmarła w szpitalu przekazała nam w środę aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Matka nie miała prawa jazdy

Do wypadku doszło 9 sierpnia, w miejscowości Dąbrówka koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak informowała wówczas policja, 23-letnia kierująca uderzyła w drzewo. Autem razem z nią podróżowało czteroletnie dziecko, które zostało przetransportowane śmigłowcem ratunkowym do szpitala.

Policjanci ustalili, że kobieta była trzeźwa. Nie posiadała natomiast uprawnień do kierowania pojazdami. W wypadku nie odniosła żadnych obrażeń.

Wypadek w Dąbrówce Wypadek w Dąbrówce Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Wypadek w Dąbrówce Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Wypadek w Dąbrówce Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Wypadek w Dąbrówce Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Wypadek w Dąbrówce Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim