Nie miała prawa jazdy, uderzyła autem w drzewo. Nie żyje jej czteroletnia córka
Informację o tym, że czterolatka zmarła w szpitalu przekazała nam w środę aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Matka nie miała prawa jazdy
Do wypadku doszło 9 sierpnia, w miejscowości Dąbrówka koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak informowała wówczas policja, 23-letnia kierująca uderzyła w drzewo. Autem razem z nią podróżowało czteroletnie dziecko, które zostało przetransportowane śmigłowcem ratunkowym do szpitala.
Policjanci ustalili, że kobieta była trzeźwa. Nie posiadała natomiast uprawnień do kierowania pojazdami. W wypadku nie odniosła żadnych obrażeń.
Wypadek w Dąbrówce
Źródło: tvnwarszawa.pl