Zniknęły przyczepy z toksycznymi odpadami. Właściciel zgłosił kradzież

Groźne dla ludzi oraz środowiska substancje przez ponad rok zalegały w przyczepach przy wjeździe do Czosnowa. Sprawą zajmowała się prokuratura, badał ją również Wojewódzki Sąd Administracyjny. Strażacy otrzymywali zgłoszenia o wyciekach z porzuconego ładunku. Gdy urzędnicy przygotowywali się do utylizacji odpadów, naczepy zniknęły. Od policji dowiedzieliśmy się, że właściciel naczep zgłosił ich kradzież.

Przyczepę wypełnioną toksycznymi odpadami zauważono na początku marca 2022 roku. Jak poinformowała nas przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ich pobliżu unosił się "ciężki, chemiczny zapach, charakterystyczny dla farb i lakierów". W środku znajdowało się ponad 20 mauserów o pojemności tysiąca litrów oraz cztery opakowania big-bag. Potem część ładunku przepakowano na podstawioną w to samo miejsce drugą naczepę (prawdopodobnie dlatego, że pierwsza straciła stabilność). Wyniki badań z pobranych próbek wskazały szkodliwe dla zdrowia i środowiska, łatwopalne i wybuchowe ciecze.

Sąd: pochodzenia odpadów nie ustalono. Sprawa w SKO

Pod koniec kwietnia 2022 roku, na podstawie ustaleń inspektorów ochrony środowiska, wójt Czosnowa wszczął postępowanie administracyjne. Kolejnym krokiem była wydana 11 lipca decyzja, nakazująca właścicielowi naczepy usunięcie odpadów. 30 sierpnia wójt poinformował WIOŚ, że do jego decyzji o usunięciu odpadów wpłynęło odwołanie.

Tak sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które podtrzymało w mocy decyzję wójta, ale właściciel naczepy znów się odwołał. Twierdził, że naczepa jest jego, ale odpady już nie , ponieważ tylko ją dzierżawił firmie, z którą kontakt się urwał. Podnosił, że o sprawie dowiedział się po odnalezieniu naczepy przez policję.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, iż nie ma dowodu, że odpady należą do właściciela przyczepy i skierował sprawę z powrotem do SKO.