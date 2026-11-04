Pożar w zakładzie, pracownik poparzony
Do zderzenia doszło w miejscowości Człekówka w powiecie otwockim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 11.36. Dotyczyło pożaru zakładu produkującego kosmetyki i wyroby pielęgnacyjne.
- 25 pracowników zakładu zostało ewakuowanych przed przybyciem straży pożarnej. W jednym z pomieszczeń zapaliła się maszyna do wyrabiania mas - poinformował asp. Bartłomiej Baran ze straży pożarnej w Otwocku.
W pomieszczeniu panowało gęste zadymienie. Strażacy opanowali pożar i oddymili halę.
Jedna osoba w szpitalu
- Jedna osoba została poszkodowana. To 40-letni pracownik zakładu, z poparzeniami drugiego stopnia został zabrany do szpitala - przekazał strażak.
Na miejscu w szczytowym momencie pracowało 10 zastępów strażackich.
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