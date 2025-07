Średniowieczna szkuta będzie prezentowana w muzeum

Wydobycie 500-letniej szkuty Źródło: "Fakty" TVN

Nieruchomość, na której zbudowane zostanie muzeum, znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono średniowieczny obiekt. Władze Mazowsza zakupiły działkę dla Państwowego Muzeum Archeologicznego. Grunt o powierzchni 27,6 tysięcy metrów kwadratowych kosztował 1,9 miliona złotych.

Średniowieczny statek do transportu zboża

Jak wyjaśnia w komunikacie urząd marszałkowski, szkuta czerska to pierwszy odkryty w Polsce tak dobrze zachowany i tak duży średniowieczny statek służący do spławu zboża. "Łódź została zbudowana pod koniec XV w. Jej rozmiar robi wrażenie – ponad 30 metrów długości i ponad 7 metrów szerokości. Obsługiwało ją aż 20 flisaków. Prawdopodobnie statek był używany przez ponad 60 lat" - wskazano w komunikacie.

Szkuta została wykonana z drzewa dębowego. Główną częścią konstrukcyjną były denniki, czyli belki tworzące podstawową część kadłuba. Poszycie było uszczelniane włosiem i smołą. Łódź miała wysoko uniesiony dziób, a na rufie budkę, w której mieszkali i pracowali flisacy. Z boków na pokład sypano zboże, osłaniając je jedynie matami. Jednostkę prawdopodobnie napędzały wiosła.

Wydobyta prawie dekadę po odkryciu

Szkutę odkryto w 2009 roku niedaleko zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Została zabezpieczona i wydobyta, ale dopiero dziewięć lat później. Akcję jej wyciągania relacjonowaliśmy na tvnwarszawa.pl.

"Wrak statku rzecznego znajdował się w dawnym starorzeczu, stanowiącym niegdyś spławną odnogę głównego nurtu Wisły. Do czasu jego odkrycia wiedza o jednostkach pływających w tamtym czasie po Wiśle pochodziła głównie z rycin i obrazów" - podkreśla urząd.

I zapowiada, że w planowanym muzeum powstanie również ośrodek edukacyjny, który umożliwi odwiedzającym lepsze poznanie historii Wisły i średniowiecznego transportu rzecznego. Obecnie szkuta czerska znajduje się w Pracowni Konserwacji Drewna Państwowego Muzeum Archeologicznego w Rybnie, gdzie przechodzi konserwację.

Długotrwała konserwacja

Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, tłumaczy, że konserwacja drewnianych łodzi to długotrwały proces.

- Sięga on wielu lat. Wystarczy powiedzieć, że słynny statek Vasa, który został odkryty w Sztokholmie, był konserwowany przez prawie 30 lat. Oczywiście, od tego czasu nieco zmieniły się metody. Robimy to jeszcze bardziej kompleksowo. Potrzeba jednak co najmniej kilkunastu lat do zakończenia konserwacji szkuty i jej ponownego złożenia tak, aby mogła być udostępniona publiczności - wyjaśnia Brzeziński.

Obiekty takie jak szkuta są w muzeach rzadkością, więc drewniana łódź z Czerska może być unikatem nie tylko na skalę Polski, ale europejską.

"Będzie jedną z największych atrakcji Mazowsza, która może przyciągnąć turystów z całego kraju. Wstępnie zakłada się, że w muzeum szkuty prezentowane będą też inne obiekty znalezione w na terenie Czerska podczas wieloletnich wykopalisk archeologicznych" - zapowiedział urząd marszałkowski.