"Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem". 9-latek odnalazł skarb podczas zwiedzania zamku.
"Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem" - poinformował konserwator zabytków.
Sensacyjne odkrycie 9-latka
Skarb historii - srebrny półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, został odnaleziony samodzielnie przez 9-letniego chłopca podczas zwiedzania Zamku w Czersku.
Znaleziona moneta pochodzi z 1624 roku, z mennicy w Królewcu. "To drobny nominał (1,5 grosza), którym płacono w codziennych transakcjach - dziś jest małym, ale wymownym świadkiem czasów, gdy zamek w Czersku wciąż pełnił ważne funkcje" - wyjaśniał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Tego typu znaleziska, nawet jak drobne monety, o wadze niespełna 1 g - pomagają archeologom i historykom uzupełniać obraz życia i obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku.
"Fakt, że odnalazł je młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy" - przyznał konserwator i pogratulował chłopcu spostrzegawczości oraz właściwej postawy.