Okolice "Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem". 9-latek odnalazł skarb podczas zwiedzania zamku. Oprac. Alicja Glinianowicz |

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem" - poinformował konserwator zabytków.

Sensacyjne odkrycie 9-latka

Skarb historii - srebrny półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, został odnaleziony samodzielnie przez 9-letniego chłopca podczas zwiedzania Zamku w Czersku.

Znaleziona moneta pochodzi z 1624 roku, z mennicy w Królewcu. "To drobny nominał (1,5 grosza), którym płacono w codziennych transakcjach - dziś jest małym, ale wymownym świadkiem czasów, gdy zamek w Czersku wciąż pełnił ważne funkcje" - wyjaśniał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku 9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tego typu znaleziska, nawet jak drobne monety, o wadze niespełna 1 g - pomagają archeologom i historykom uzupełniać obraz życia i obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku.

"Fakt, że odnalazł je młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy" - przyznał konserwator i pogratulował chłopcu spostrzegawczości oraz właściwej postawy.