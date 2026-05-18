Okolice 156 kilometrów na godzinę i dwa promile. Kierowca zatrzymany Oprac. Katarzyna Kędra |

Siedlce (Mazowieckie)

Policjanci z grupy SPEED prowadzili tego dnia działania w Czepielinie. Ich uwagę zwrócił kierujący Dodgem, który poruszał się z dużą prędkością w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę.

Odpowie przed sądem

- Pomiar wykazał, że 41-letni kierowca jechał aż 156 kilometrów na godzinę. To jednak nie był koniec jego problemów. W trakcie kontroli drogowej funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie - poinformował oficer prasowy siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska.

Samochód odholowany

Policjanci elektronicznie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a pojazd został odholowany na parking strzeżony w Siedlcach.

- Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowca odpowie teraz przed sądem, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności - podkreśliła policjantka.

