Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych

"Ze wstępnych informacji wynika, że w wyniku zderzenia trzech pojazdów (toyota, ford, volvo) pięć osób trafiło do szpitala, w tym kobieta w ciąży i 7-letni chłopiec, który został zabrany do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym" - przekazała w komunikacie na portalu X Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Policja wyznaczyła objazdy. "Prosimy kierowców o wybieranie tras alternatywnych — droga może być zablokowana do godz. 21" - zaapelowano w komunikacie.
Wypadek pod Ostrołęką
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Ostrołęka