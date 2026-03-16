"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych

Ogorzelice. Auto wjechało pod szynobus. Nie żyje pasażerka Źródło: KMP Płock

"Czarna seria rozpoczęła się już w piątek, 13 marca, w miejscowości Mąkosy Stare w powiecie radomskim, około godziny 21:45. To wtedy doszło do pierwszego śmiertelnego potrącenia. 52-letnia kobieta kierująca Fiatem uderzyła w 58-letniego mężczyznę. Pieszy poniósł śmierć na miejscu" - podaje Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Kolejna tragedia rozegrała się w niedzielę w miejscowości Ogorzelice w powiecie płockim.

"Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym 54-letni kierujący BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji, nie udało się uratować 50-letniej pasażerki samochodu. Kierowca pojazdu z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, natomiast dziewięć osób podróżujących szynobusem, w tym sześcioosobowa grupa pasażerów oraz maszynista, nie odniosło groźnych obrażeń" - czytamy dalej w komunikacie.

Zderzenie z szynobusem

Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości wykazało, że zarówno maszynista, jak i kierujący BMW byli trzeźwi.

Zginął motocyklista

Również w niedzielę, około godziny 18, doszło do trzeciego tragicznego wypadku, tym razem na terenie gminy Skaryszew w powiecie radomskim.

"Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie z miejscowości Odechów, gdzie według wstępnych ustaleń 43-latek kierujący Skodą, podczas manewru wyprzedzania, doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki Suzuki. 25-letni motocyklista zginął na miejscu zdarzenia w wyniku odniesionych wielonarządowych obrażeń" - informuje KWP.

Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, a brawura, pośpiech czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków. Kierowcy powinni bezwzględnie dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych, zachowywać bezpieczny odstęp i unikać ryzykownych manewrów, zwłaszcza podczas wyprzedzania. Szczególny apel kierujemy również do pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych, które znacząco poprawiają widoczność po zmroku. Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna odpowiedzialność - każde życie jest bezcenne, a tragiczne statystyki minionego weekendu powinny być dla nas wszystkich surową przestrogą. policja

Opracowała Katarzyna Kędra