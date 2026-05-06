Brat z siostrą jechali na rowerach, jego potrącił samochód. 17-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie przasnyskim Źródło: tvnwarszawa.pl

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, do tragicznego w skutkach wypadku doszło 27 kwietnia w miejscowości Czaplice Wielkie koło Przasnysza. 23-letni kierowca Volkswagena potrącił 17-letniego rowerzystę. Nastolatek zmarł.

Oświetlali drogę telefonem

W środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała informację o dotychczasowych ustaleniach dotyczących tej tragedii.

"Dwoje nastolatków, rodzeństwo w wieku 17 i 19 lat, jechało na rowerach poruszając się po drodze obok siebie. Rowery nie posiadały oświetlenia. Nastolatkowie oświetlali drogę telefonem komórkowym. Telefon trzymał rowerzysta jadący bliżej krawędzi drogi. Podczas manewru wyprzedzania rowerzystów, kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę jadącego bliżej osi jezdni" - wyjaśniła prokurator Łukasiewicz.

Chłopiec spadł z roweru i uderzył głową o ziemię. Według śledczych, nie miał kasku. Śmierć nastąpiła w wyniku następstw wywołanych urazem głowy. "W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pozostaje w fazie in rem (w sprawie - red.). Trwa gromadzenie materiału dowodowego - dodała przedstawicielka prokuratury.

Rowerzysta zmarł po potrąceniu Źródło: policja.gov.pl