Zlikwidowali nielegalną fabrykę, a w niej pół miliona papierosów

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz przekazała z kolei, że w hali na prywatnej posesji funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię służącą do produkcji papierosów oraz komponenty do ich wytwarzania. - Zabezpieczono blisko 500 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 138 kilogramów nielegalnego tytoniu - poinformowała Jurkiewicz.

- Do sprawy zatrzymano czterech cudzoziemców w wieku od 35 do 45 lat oraz zabezpieczono trzy samochody należące do podejrzanych. Straty budżetu państwa szacowane są na ponad 2 miliony złotych - wyjaśniła natomiast Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.