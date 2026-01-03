Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy

Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło przed godziną 14 w miejscowości Coniew, na odcinku drogi między Górą Kalwarią a Kozienicami. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. W momencie przyjazdu straży pożarnej na miejscu był już jeden zespół ratownictwa medycznego. Wszystkie osoby mogły opuścić pojazdy o własnych siłach - opisuje brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu pracowały początkowo cztery zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazuje aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, poszkodowane zostały trzy osoby.

Czołowe zderzenie i utrudnienia

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk opisuje, że auta zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 79 z lokalną droga na Pęcław. - Na miejscu pracuje wciąż jeden zastęp straży pożarnej, załoga karetki i policja - mówi.

Początkowo jezdnia w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Policjanci kierowali auta na objazdy lokalnymi drogami przez miejscowość Pęcław. Około godzin 16 został wdrożony ruch wahadłowy.

