Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy

Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Dwa auta osobowe zderzyły się czołowo na drodze krajowej numer 79 w powiecie piaseczyńskim. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Są utrudnienia w ruchu. Policja podaje, że trzy osoby zostały ranne.

Do zderzenia doszło przed godziną 14 w miejscowości Coniew, na odcinku drogi między Górą Kalwarią a Kozienicami. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. W momencie przyjazdu straży pożarnej na miejscu był już jeden zespół ratownictwa medycznego. Wszystkie osoby mogły opuścić pojazdy o własnych siłach - opisuje brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu pracowały początkowo cztery zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazuje aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, poszkodowane zostały trzy osoby.

Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Czołowe zderzenie i utrudnienia

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk opisuje, że auta zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 79 z lokalną droga na Pęcław. - Na miejscu pracuje wciąż jeden zastęp straży pożarnej, załoga karetki i policja - mówi.

Początkowo jezdnia w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Policjanci kierowali auta na objazdy lokalnymi drogami przez miejscowość Pęcław. Około godzin 16 został wdrożony ruch wahadłowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
COLOMBIA VENEZUELA CRISIS

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

COLOMBIA VENEZUELA CRISIS
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawiePiaseczno
Czytaj także:
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
Ursus
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii. Kilkadziesiąt budynków bez wody
Wola
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
Śródmieście
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
Śródmieście
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca próbował go ominąć i wpadł do rowu
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Lotnisko Chopina w Warszawie
Zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w 10-piętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pijani jechali w nocy po alkohol, zabrali ze sobą niemowlę
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki