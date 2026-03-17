Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Służby zamknęły fragment A2

Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe znaki na polskich drogach
Źródło: TVN24
Wypadek na autostradzie A2 między Halinowem a Mińskiem Mazowieckim. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Policja ostrzega, że jezdnia w kierunku Siedlec została zamknięta.

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Cisie w powiecie mińskim dotarło do służb po godzinie 6.25.

- Na jezdni w kierunku Siedlec osobowy volkswagen, którym kierował 23-latek, najechał na tył pojazdu ciężarowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala - informuje nas starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. I zaznacza, że kierujący ciężarówką 31-latek nie odniósł obrażeń.

W miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale - jak opisuje policjantka - kierujący autem osobowym został ostatecznie zabrany do szpitala karetką.

Policjanci prowadzą czynności w miejscu zderzenia. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. - Oba pasy ruchu w kierunku Siedlec są zablokowane - ostrzega st. sierż. Antolak.

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Czytaj także:
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Parking przy Ośrodku Namysłowska
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Praga Północ
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
Bemowo
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
Okolice
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
Ursynów
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
Okolice
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
Okolice
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Okolice
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
Mokotów
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zatrzymali go po przekroczeniu granicy
Okolice
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
Okolice
Policja odzyskała skradzione samochody
Dwa auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka
Praga Południe
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
Bielany
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Otworzył drzwi samolotu, zjechał po trapie i próbował uciec
Auto dachowało na Sejmikowej
Zjechał do rowu i dachował. Był pijany
Wawer
Utrudnienia na trasie S2 po zderzeniu trzech aut
Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2
Okolice
Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking
Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Za to z promilami
Okolice
Wystawa "Plakat polski. Kolekcja"
Wojna, propaganda i wolność na 240 plakatach
Wilanów
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
Śródmieście
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić. Już niedługo
Śródmieście
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
METEO
Pożar pustostanu w Wawrze
Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków
Wawer
41-latek został zatrzymany
Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok
Okolice
Pobicie w samochodzie
Dwóch z młotkiem na jednego. Bili się w zaparkowanym aucie
Okolice
Pożar w miejscowości Podgać
Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem
Okolice
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Dziki kontra tramwaj. Motorniczy dzwonił, ale nie reagowały
Wilanów
Zatrzymany 43-latek
Twierdził, że strzelał do gołębi, a nie w budynek szkoły. Areszt
Śródmieście
Zatrzymany grafficiarz
Pomazali pociąg metra. Zarzuty i areszt dla grafficiarzy
Bielany
Utrudnienia na drugiej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie godziny utrudnień w metrze
Targówek
Wystawa Aleksandry Batury
"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia
Śródmieście
