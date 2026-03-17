Nowe znaki na polskich drogach

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Cisie w powiecie mińskim dotarło do służb po godzinie 6.25.

- Na jezdni w kierunku Siedlec osobowy volkswagen, którym kierował 23-latek, najechał na tył pojazdu ciężarowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala - informuje nas starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. I zaznacza, że kierujący ciężarówką 31-latek nie odniósł obrażeń.

W miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale - jak opisuje policjantka - kierujący autem osobowym został ostatecznie zabrany do szpitala karetką.

Policjanci prowadzą czynności w miejscu zderzenia. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. - Oba pasy ruchu w kierunku Siedlec są zablokowane - ostrzega st. sierż. Antolak.

