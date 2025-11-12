Logo TVN Warszawa
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. "Poważne obrażenia"

Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Wypadek podczas wycinki drzewa
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Do groźnego wypadku doszło w Ciepielewie (Mazowieckie). Dwaj mężczyźni z ciężkimi obrażeniami ciała trafili do szpitala po tym, jak raniła ich stalowa linka. Do zdarzenia doszło podczas wycinki przydrożnego drzewa.

Jak podała komenda w Makowie Mazowieckim, do wypadku doszło 4 listopada. Wstępne ustalenia wskazują na to, że 70-latek i 29-latek prowadzili prace przy drodze, wykorzystując do obalenia drzewa metalową linę. Rozciągnęli ją prostopadle przez drogę, bez właściwego oznaczenia. Z jednej strony była ona przymocowana do drzewa, z drugiej do ciągnika rolniczego.

Samochód zaczepił o linkę i ją zerwał

"W chwili, gdy przez drogę przejeżdżał samochód osobowy z przyczepką, pojazd zaczepił o stalową linkę, powodując jej zerwanie. Przyczepka odczepiła się od auta, a następnie uderzyła w tył osobówki. Oderwany fragment linki uderzył w obu mężczyzn, powodując u nich poważne obrażenia nóg. Poszkodowani mężczyźni zostali zabrani do szpitala" - przekazała w komunikacie rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim komisarz Monika Winnik. I dodała, że obaj mężczyźni byli trzeźwi.

Policjantka przypomniała, że nie wolno prowadzić prac z użyciem lin, łańcuchów czy innych urządzeń w obrębie dróg publicznych, jeśli nie są one odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Groźny wypadek podczas wycinki drzewa
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Makowie Mazowieckim

Wypadki Maków Mazowiecki
