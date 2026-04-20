Skusiła się na apartament w górach, wpłaciła zaliczkę. Kontakt się urwał

Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Tworzą wymarzone oferty najmu last minute i żerują na nieuwadze. Przed majówką oszuści kuszą atrakcyjnymi ogłoszeniami. Ich ofiarą padła mieszkanka powiatu ciechanowskiego, która straciła wpłaconą zaliczkę.

Metoda oszustwa na wynajem kwater polega na zamieszczeniu przez oszusta na portalach ogłoszeniowych spreparowanych ogłoszeń dotyczących wynajmu domku letniskowego czy apartamentu. W rzeczywistości one nie istnieją.

Oszustwa nasilone się przed długim weekendem

- Oszuści skrzętnie przygotowują się do kontaktu z potencjalnym klientem i tworzą wymarzone, atrakcyjne oferty najmu, uzupełnione pięknymi fotografiami, kuszące doskonałą lokalizacją i ostatecznie atrakcyjną ceną, która błyskawicznie trafia do potencjalnego klienta jako specjalna okazja - ostatnia szansa. Tego typu oszustwa nasilają się w okresach wzmożonego zainteresowania wynajmem na przykład przed dłuższymi weekendami czy świętami - przestrzega rzeczniczka policji w Ciechanowie aspirant Magda Sakowska.

Tak też było w przypadku mieszkanki powiatu ciechanowskiego, która na jednym z portali ogłoszeniowych znalazła atrakcyjną ofertę wynajmu apartamentu w górach. - Po uzgodnieniu warunków rezerwacji z wynajmującym wpłaciła zaliczkę na wskazany rachunek bankowy. Niestety, kontakt z ogłoszeniodawcą się urwał. Kobieta straciła w ten sposób ponad tysiąc złotych - przekazuje policjantka.

Oszustwo na wynajem. Na co zwrócić uwagę?
Źródło: KPP w Ciechanowie
Fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany

Alicja Glinianowicz
OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24
pc

Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24

pc
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaCiechanówoszustwoOszustwa internetowePrzestępczość w Warszawie
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
Wawer
Lisica w Łazienkach Królewskich
Lisica z młodymi w Łazienkach Królewskich
Śródmieście
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Dzwonili do Niemiec i Szwajcarii. "Wnuczkowie" skazani
Okolice
Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
13-latek ważył 10 kilogramów. Jego matkę ponownie zbadają psychiatrzy
Okolice
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Wypadki na hulajnogach, pijany 14-latek
Okolice
Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.
Fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany
Alicja Glinianowicz
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
Okolice
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
Śródmieście
Wypadek na Ryżowej
Wyprzedzał ciąg aut, doszło do zderzenia. Motocyklista ranny
Włochy
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
Bemowo
Pościg ulicami Konstancina-Jeziorny
Pościg ulicami, zatrzymanie w mieszkaniu i poszukiwana kobieta
Okolice
Mozaiki na stacji metra Służew
"Przykład estetyzacji schyłkowego okresu PRL". Mozaiki z metra w rejestrze
Ursynów
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Jedyny ślad jej istnienia
Wola
Ulicami Warszawy przeszedł marsz
"Wiara i Wierność 966 - 2026". Do uczestników marszu wyszedł prezydent Nawrocki
Śródmieście
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mizerka
Rowerzysta potrącony na prostym odcinku drogi. Nie przeżył
Okolice
Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
"Wspominamy dziś bohaterów i ofiary". Warszawa pamięta o powstaniu w getcie
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
Okolice
Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8
Aktywiści klimatyczni schodzą z ulic. Ostatnie Pokolenie kończy działalność
Śródmieście
Plac Narutowicza po przebudowie - wizualizacja
Remont placu Narutowicza: drzewa, zielone tory i zmiany w ruchu
Ochota
Pożar w Grodzisku Mazowieckim
Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby
Okolice
powstanie w getcie warszawskim
Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki
Klaudia Kamieniarz
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Dziki opuściły kampus AWF. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja
Bielany
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
Okolice
Akcja służb w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
Okolice
Pożar domu w Wawrze
Pożar w kotłowni. Dym przedostał się aż na poddasze
Wawer
Widok na budynek dworca Warszawa Wschodnia
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Kolejarze czekają na ważną decyzję
Praga Południe
Rafał Trzaskowski próbował wyjaśnić sytuację
Chmielna zastawiona autami. Trzaskowski: o co tu chodzi?
Katarzyna Kędra, Artur Węgrzynowicz

