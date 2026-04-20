Skusiła się na apartament w górach, wpłaciła zaliczkę. Kontakt się urwał
Metoda oszustwa na wynajem kwater polega na zamieszczeniu przez oszusta na portalach ogłoszeniowych spreparowanych ogłoszeń dotyczących wynajmu domku letniskowego czy apartamentu. W rzeczywistości one nie istnieją.
Oszustwa nasilone się przed długim weekendem
- Oszuści skrzętnie przygotowują się do kontaktu z potencjalnym klientem i tworzą wymarzone, atrakcyjne oferty najmu, uzupełnione pięknymi fotografiami, kuszące doskonałą lokalizacją i ostatecznie atrakcyjną ceną, która błyskawicznie trafia do potencjalnego klienta jako specjalna okazja - ostatnia szansa. Tego typu oszustwa nasilają się w okresach wzmożonego zainteresowania wynajmem na przykład przed dłuższymi weekendami czy świętami - przestrzega rzeczniczka policji w Ciechanowie aspirant Magda Sakowska.
Tak też było w przypadku mieszkanki powiatu ciechanowskiego, która na jednym z portali ogłoszeniowych znalazła atrakcyjną ofertę wynajmu apartamentu w górach. - Po uzgodnieniu warunków rezerwacji z wynajmującym wpłaciła zaliczkę na wskazany rachunek bankowy. Niestety, kontakt z ogłoszeniodawcą się urwał. Kobieta straciła w ten sposób ponad tysiąc złotych - przekazuje policjantka.
