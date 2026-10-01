CIECHANÓW Torby z paliwem i świeczka pod autem przy komendzie policji Oprac. Katarzyna Kędra |

Ciechanów (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie

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"Dzisiaj, 1 października br., około godz. 10:00 przed ciechanowską komendą policjanci wyczuli silną woń paliwa. Pod jednym z pojazdów policjanci znaleźli dwie torby wypełnione paliwem oraz świeczkę. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce i rozpoczęli ustalanie okoliczności. Kluczowy okazał się monitoring. Policjanci zauważyli na nagraniu mężczyznę prowadzącego rower, który najprawdopodobniej pozostawił torby pod samochodem" - podała ciechanowska policja w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę Źródło zdjęcia: KPP w Ciechanowie

Zatrzymany 78-latek

Po analizie nagrania funkcjonariusze wytypowali mężczyznę i ustalili jego adres. "78-letni mieszkaniec Ciechanowa został zatrzymany już kilkanaście minut po zdarzeniu. Na miejscu policjanci znaleźli również rower odpowiadający temu z monitoringu" - podkreślono.

Funkcjonariusze prowadzą czynności w kierunku usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.