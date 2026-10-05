Okolice Torby z paliwem i świeczka pod samochodem przy komendzie policji. Areszt dla 78-latka Oprac. Katarzyna Kędra |

Ciechanów (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie

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W ostatni czwartek na parkingu przed wejściem do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie funkcjonariusze znaleźli pod cywilnym samochodem dwie torby wypełnione paliwem i świeczkę.

"Policjanci dokładnie przeanalizowali zapis z monitoringu i zauważyli na nim mężczyznę w czarnym płaszczu i czapce, który prowadząc rower, najprawdopodobniej pozostawił pod samochodem wskazane przedmioty. Policjanci szybko wytypowali mężczyznę i ustalili jego miejsce zamieszkania. 78-letni mieszkaniec Ciechanowa został zatrzymany już kilkanaście minut po zdarzeniu" - przypomniała rzeczniczka ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.

Uszkodził elewację, groził mężczyźnie

Funkcjonariusze ustalili też, że 78-latek na początku września dokonał uszkodzenia elewacji jednego z budynków przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie. Miał rzucić w nią słoikiem z czarną cieczą. "W wyniku tego zdarzenia powstały straty w wysokości dwóch tysięcy złotych. Ponadto 78-latek groził pozbawieniem życia właścicielowi posesji" - poinformowała policjantka.

Mieszkaniec Ciechanowa usłyszał trzy zarzuty: uszkodzenia mienia, gróźb karalnych i usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. "Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. W minioną sobotę, 3 października, Sąd Rejonowy w Ciechanowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego" - przekazała podomisarz Sakowska.