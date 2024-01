Niszczył wszystko dookoła, bo obudził się w nim "Rambo". Policja zatrzymała agresywnego 31-latka

Ciechanowscy policjanci zatrzymali pijanego 31-latka, w którym - jak sam określił - obudził się filmowy "Rambo". Mężczyzna uszkodził samochód, elementy budynku i pompę ciepła. Straty oszacowano na prawie 30 tysięcy złotych. 31-latkowi za popełnione przestępstwo grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie aspirant Magda Zarembska poinformowała w środę, że do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w nocy. Gdy do policji wpłynęło zgłoszenie o próbie włamania do jednego z budynków na terenie miasta, na miejsce natychmiast wysłano patrol interwencyjny.