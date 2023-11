Sprzedawał ekspres do kawy, kliknął w otrzymany link, a potem wykonał wszystkie instrukcje

Wykonywał wszystkie polecenia

Apelujemy o rozwagę i ostrożność w podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Jeśli kupujący wysyła nam link z informacją, że tylko w ten sposób otrzymamy zapłatę za sprzedawany towar, to możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z oszustem. Nigdy nie podawajmy danych do logowania na konta bankowego, numerów kart czy kodów systemu płatności mobilnych. Zawsze czytajmy wiadomości z banku i zwracajmy uwagę, jakie transakcje bankowe autoryzujemy i na jaką kwotę.

Uwierzył "pracownikowi banku"

Skuszona niską ceną

Do policjantów zgłosiła się 26-letnia mieszkanka Płońska. Kobieta wraz ze swoim partnerem chciała kupić konsolę do gier. Mężczyzna w popularnym serwisie społecznościowym trafił na ogłoszenie o sprzedaży konsoli wraz z zestawem gier w bardzo atrakcyjnej cenie. Gdy napisał do sprzedającej, ta zaproponowała, że wystawi ogłoszenie na platformie handlowej. Kupującym przesłała link, który miał prowadzić do rzekomej aukcji. Gdy 26-latka weszła w link, została przekierowana do strony łudząco podobnej do oryginalnej. Tam zatwierdziła zakup konsoli, a następnie przeszła do płatności. Za przedmiot można było zapłacić tylko za pomocą kodu do płatności mobilnych. Pokrzywdzona po wprowadzeniu kodu nie otrzymała żadnego potwierdzenia transakcji, a kontakt ze sprzedającą natychmiast się urwał. Na stronie prawdziwej platformy handlowej takiej aukcji w ogóle nie było. 26-latka straciła 520 złotych.