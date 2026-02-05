Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Sprawa incydentu z policyjnym Black Hawkiem. Sąd musi podjąć ważną decyzję

Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Policyjny Black Hawk na pikniku pod Sarnową Górą. Moment przerwania linii energetycznej na nagraniu
Źródło: GORĄCA LINIA RMF24.PL
Sąd Rejonowy w Ciechanowie chce, aby proces dotyczący incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka toczył się w Warszawie. Powodem wniosku o przekazanie sprawy jest miejsce zamieszkania osób biorących udział w postępowaniu. Na ławie oskarżonych zasiądzie dowódca śmigłowca, który zahaczył o przewód linii wysokiego napięcia i zerwał go.

Decyzję w tej sprawie będzie podejmował Sąd Okręgowy w Płocku. Wkrótce rozstrzygnie on, czy z Ciechanowa do innego sądu trafi akt oskarżenia w sprawie incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka w sierpniu 2023 roku.

Maszyna pojawiła się na pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą w pobliżu Ciechanowa. Miała być jego główną atrakcją. Do incydentu doszło podczas jej odlotu. Po starcie śmigłowca jego pilot zatoczył koło i wrócił nad miejsce imprezy. Gdy przemieszczał się nad terenem pikniku, łopata wirnika zerwała przewód odgromowy linii energetycznej. W pobliżu znajdował się wówczas tłum osób obserwujących jego manewry.

W grudniu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku wniosła do ciechanowskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko dowódcy śmigłowca pilotowi Marcinowi G.

Wniosek uzasadniony "ekonomią procesową"

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska poinformowała, że Sąd Rejonowy w Ciechanowie wystąpił o jej przekazanie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia. Jako powód wskazał we wniosku, że "będzie to zgodne z zasadą ekonomii procesowej".

Odnosząc się do tej argumentacji, sędzia Wiśniewska-Bartoszewska wyjaśniła, że chodzi o przekazanie sprawy do innego, równorzędnego sądu w sytuacji, kiedy większość osób, które podlegają wezwaniu na rozprawy, mieszka z dala od sądu właściwego dla miejsca sprawy, a w pobliżu innego - w tym przypadku znajdującego się w Warszawie.

Obecnie akta sprawy zostały wysłane "celem rozstrzygnięcia wniosku" do Sądu Okręgowego w Płocku, nadrzędnego wobec ciechanowskiego sądu rejonowego. - Dalsze czynności są uzależnione od decyzji Sądu Okręgowego w Płocku, który może sprawę przekazać do innego sądu lub zwrócić do Sądu Rejonowego w Ciechanowie - zaznaczyła.

Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Źródło: Krzysztof Lasocki

Prokuratura umorzyła trzy wątki śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Płocku informowała wcześniej, że ze śledztw wyłączone zostały trzy wątki do odrębnego rozpoznania i ostatecznie zostały one umorzone. Dotyczyły okoliczności przy organizacji wydarzenia w 2023 roku, w tym wydawania decyzji i poleceń przez kierownictwo policji w związku z użyciem Black Hawka, działań wójta gminy Sońsk, którego zadaniem było przygotowanie miejsca pikniku, oraz ewentualnych nacisków na policję ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących użycia śmigłowca.

Na decyzję o umorzeniu postępowania w wątku obejmującym ewentualne naciski szefostwa MSWiA z 2023 roku zażalenie w tej sprawie złożyło obecne kierownictwo resortu. Zażalenie wraz z aktami głównymi sprawy przekazano Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w celu rozpoznania tego środka odwoławczego.

Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Źródło: Krzysztof Lasocki

Sprawę badał trzyosobowy zespół prokuratorów

Tuż po incydencie pod Sarnową Górą śledztwo dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Niedługo potem postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie w październiku 2023 roku powołano trzyosobowy zespół prokuratorów z doświadczeniem w badaniu wypadków lotniczych.

W sierpniu 2023 roku MSWiA informowało, że Black Hawk zahaczył o przewód odgromowy linii energetycznej, który został zerwany, a do zdarzenia doszło po starcie śmigłowca w czasie lotu powrotnego z Sarnowej Góry do Warszawy. O incydencie powiadomiona została Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. MSWiA przekazało wtedy pisemną informację o zdarzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W śledztwie z udziałem biegłego z zakresu lotnictwa odczytano między innymi dane z czarnej skrzynki Black Hawka, w tym zapisy rozmów załogi i wydawanych poleceń w trakcie lotu śmigłowca oraz parametry lotu maszyny. Zebrana została też dokumentacja dotycząca śmigłowca, w tym np. dziennik pokładowy, a także dokumentacja dotycząca załogi maszyny. Dokonano również dwukrotnych oględzin miejsca zdarzenia i maszyny oraz wykonano oględziny mechanoskopijne liny odgromowej przerwanej wskutek uderzenia łopatą wirnika.

W maju 2024 roku płocka prokuratura okręgowa podała, że odbyło się tam przesłuchanie byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Odstąpiono wówczas od przesłuchania byłego wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika, bo czynność ta, również w zakresie użycia Black Hawka, planowana była przez jedną z prokuratur w Warszawie, prowadzącą odrębne postępowanie. Ostatecznie jednak także on został przesłuchany.

Maciej Wąsik był sekretarzem stanu w MSWiA w latach 2019-2023. Generalny inspektor Jarosław Szymczyk był komendantem głównym policji w latach 2016-2023.

adrian 1
Wójt gminy Sońsk o obecności Wąsika na pikniku i o śmigłowcu Black Hawk
Źródło: TVN24

Pilotowi grozi do ośmiu lat więzienia

W lutym 2025 roku płocka prokuratura okręgowa oznajmiła, że otrzymała kompleksową opinię biegłego z zakresu lotnictwa dotyczącą incydentu. Dwa miesiące później ogłosiła, że dowódcy śmigłowca zostały przedstawione zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z przelotem i sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pilotujący wtedy Black Hawka funkcjonariusz przeszedł po zdarzeniu na emeryturę.

W czerwcu 2024 roku policja informowała, że w wyniku incydentu maszyna została uszkodzona, a pilot poniósł odpowiedzialność finansową w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. Black Hawk został ostatecznie naprawiony i skierowany do udziału w transporcie narządów do transplantacji oraz w działaniach przy granicy polsko-białoruskiej.

Według ustaleń śledztwa zerwanie przez policyjny śmigłowiec przewodu odgromowego linii energetycznej spowodowało szkodę Skarbu Państwa i spółki Energa Operator nie mniejszą niż 2,7 miliona złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Były szef polskiej policji przesłuchany. Śledztwo "na etapie czynności końcowych"
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Policyjny black hawk nadal uziemiony. Wymaga poważnej naprawy
Najnowsze
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Pilot policyjnego Black Hawka z pikniku usłyszał zarzuty
OGLĄDAJ: Areszt dla Ziobry? Wkrótce decyzja sądu
Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Areszt dla Ziobry? Wkrótce decyzja sądu
WYDANIE SPECJALNE

Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Lasocki

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaCiechanówSądSprawy sądowe w PolsceMSWiAKomenda Główna Policji
Czytaj także:
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Okolice
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policja
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki